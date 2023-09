Furbulous Box: la toute première litière automatique pour chats à empactage et scellage automatiques

Vous en avez assez de la tâche ingrate que représente le nettoyage constant de la litière de votre chat ? Alors la Furbulous Box est exactement ce qu’il vous faut. Il s’agit du tout premier bac à litière pour chats qui exécute toutes les procédures automatiquement. Oui, vous avez bien entendu, automatiquement. Du nettoyage à l’emballage et au scellage du sac en plastique contenant les déchets : tout est réalisé sans aucune intervention manuelle de votre part.

Une expérience 100% mains libres

La Furbulous Box est une litière pour chats véritablement automatisée. Non seulement elle prend en charge tous les aspects du traitement des déchets de votre chat, mais elle est également accompagnée d’une application intelligente.

Cette application vous permet de gérer à distance le planning de nettoyage de la litière et de suivre efficacement le poids de votre chat, le nombre de ses visites à la litière, et bien plus encore. Grâce à cette technologie du futur, vous pouvez goûter à une solution véritablement intelligente.

La sécurité de votre chat avant tout

Chez Furbulous, la sécurité de votre chat est notre principale préoccupation. C’est pourquoi nous avons mis en place un système de sécurité complet : le Lifeguard System. Il est composé de 7 capteurs de sécurité et d’une structure anti-pincement afin de protéger votre chat à tout moment.

Que votre chat soit à l’intérieur de la litière ou à proximité, la Furbulous Box est capable de détecter sa présence et bloquera la porte pour éviter tout risque, assurant ainsi la sécurité de votre chat. Petit rappel important : pour utiliser la fonction de nettoyage automatique, votre chat doit peser au moins 3 livres. Si vous possédez un petit chaton, veuillez désactiver la fonction de nettoyage automatique jusqu’à ce qu’il atteigne le poids minimum requis.

Conçue pour un ou plusieurs chats sans avoir à ramasser

Avec un intérieur spacieux de 60L, la Furbulous Box peut facilement héberger plus d’un chat à la fois, répondant ainsi aux besoins des ménages avec plusieurs amis félins.

En plus de cela, le généreux tiroir à déchets de 6L, associé à un déodorant certifié pour l’élimination des odeurs, vous permet de vous passer de la corvée de ramassage manuel des déchets pendant jusqu’à 3 mois.

Compatibilité élevée et entretien facile

La Furbulous Box est dotée d’un filtre d’écran unique en son genre qui agit comme un tamis automatique pour toutes les litières agglomérantes, filtrant les déchets de chat et laissant derrière lui de la litière fraîche pour la prochaine utilisation.

Pour nettoyer la litière, il suffit de suivre quelques étapes simples pour détacher le globe, l’écran filtrant et le lit de litière pour le nettoyage. C’est remarquablement pratique. De plus, l’installation entièrement automatisée et la solution déodorante contribuent à minimiser la fréquence de nettoyage nécessaire, vous faisant économiser du temps, de l’énergie et de l’argent.

Conçue pour les chats de toutes tailles et les propriétaires de plusieurs chats

La Furbulous Box possède une capacité impressionnante grâce à son globe extra-large qui peut confortablement accueillir des chats pesant jusqu’à 11,35kg. L’entrée spacieuse permet aux chats de se retourner avec aisance, évitant ainsi que la litière se renverse à l’extérieur. La boîte à déchets de grande capacité, avec ses 7 litres, convient parfaitement aux ménages possédant plusieurs chats, offrant un espace conséquent pour l’élimination des déchets.

Déodorant certifié MSDS

La Furbulous Box est équipée d’une boîte de déodorant et est livrée avec 3 barres de déodorant en bonus. Tous ces composants ont été testés et ont prouvé qu’ils fournissent une solution de désodorisation non nocive pour les chats. Ce déodorant élimine les odeurs tenaces et les mauvaises odeurs, procurant un environnement rafraîchissant et propre pour vos chats.

Le globe, le filtre à écran et le lit de litière sont faciles à démonter et à nettoyer. Procédez simplement au rinçage du globe, lavez le filtre à écran, puis lavez le lit de litière.

Si vous êtes intéressé par cette litière pour chat automatique, vous êtes au bon moment, au bon endroit ! La marque propose, pendant une durée limitée, 50 € de réduction sur le prix de la Furbulous Box. Pour en profiter, il vous suffit de choisir le store que vous préférez et d’utiliser le coupon associé !

➡️ Voir l’offre Furbulous Box sur le site officiel avec le code Netcost50

➡️ Voir l’offre Furbulous Box sur Geekmaxi avec le code Furbulous50

Ne manquez pas cette occasion de transformer l’expérience de votre chat avec la litière et allégez votre charge d’entretien, tout en assurant le confort et la sécurité de votre compagnon à quatre pattes. Avec la Furbulous Box, votre chat et vous pouvez dire adieu à la corvée de nettoyage de la litière. Profitez de l’automatisation intelligente dès aujourd’hui !