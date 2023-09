Redmi Note 13 Pro : Des performances phares à petit prix

Xiaomi vient de rendre officielle la série Note 13. La gamme se compose du Note 13 Pro+, du Note 13 Pro et du Note 13 standard. Bien que chacun des modèles soit intéressant au niveau du prix, l’appareil le plus attrayant est le Redmi Note 13 Pro.

Vous vous demandez pourquoi ? C’est parce que c’est le premier appareil au monde à intégrer le Snapdragon 7s Gen 2. Pour ceux qui l’ont manqué, il s’agit d’une puce de milieu de gamme de 4 nm qui vise à offrir des performances dignes d’un flagship. Xiaomi a associé cette puce ultra-rapide à des caractéristiques décentes, ce qui rend l’ensemble très attrayant pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Points forts principaux du Redmi Note 13 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un véritable successeur du Redmi Note 12 Pro. Parmi tous les éléments, l’écran est l’un des plus remarquables. L’appareil dispose d’un panneau OLED plat avec une résolution native de 1,5K. Il peut offrir des visuels nets et détaillés. Et grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous bénéficiez d’une fluidité exceptionnelle des mouvements et des animations.

Comme mentionné précédemment, le Note 13 Pro est doté de la puce Snapdragon 7s Gen 2. Redmi l’a associé à jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cela signifie que vous pouvez exécuter des tâches gourmandes en ressources et stocker des fichiers de grande taille facilement.

En ce qui concerne la configuration de la caméra, le Redmi Note 13 Pro est doté de capteurs principaux de 200 MP, ultra grand-angle de 8 MP et macro de 2 MP. Ici, l’appareil photo de 200 MP est le même Samsung HP3 que l’on retrouve dans la version Pro+. Et comme le modèle haut de gamme, le Note 13 Pro dispose de la stabilisation optique de l’image (OIS) et de plusieurs fonctionnalités d’amélioration de la caméra.

En ce qui concerne la batterie, le Redmi Note 13 Pro est équipé d’une batterie de 5100 mAh avec prise en charge de la charge rapide 67W. Les autres points forts de l’appareil incluent une protection en verre Gorilla Glass Victus, une configuration de haut-parleurs supérieure et une construction robuste. L’appareil est actuellement disponible sur le marché chinois à partir de CNY 1 399, ce qui équivaut à environ 192 $. La version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposée à CNY 1 999, soit environ 275 $.

