WSJ : Le prototype de modem 5G d’Apple est « trois ans en retard par rapport à Qualcomm »

Le prototype du modem 5G d’Apple est « trois ans en retard sur Qualcomm », selon un communiqué récent du Wall Street Journal (WSJ). Le rapport détaille l’échec d’Apple à développer son propre modem, destiné à être utilisé dans l’iPhone 15. Selon The Verge, Apple a dépensé des milliards de dollars dans le projet, mais les puces prototypes testées l’année dernière étaient lentes et sous-performantes. WSJ rapporte que les objectifs d’Apple pour le projet étaient irréalistes. Il confirme également qu’Apple a rencontré de nombreux problèmes et que le prototype est complètement inutilisable.

Le projet de modem 5G d’Apple

La décision d’Apple de développer son propre modem 5G était motivée par le désir de réduire sa dépendance à l’égard de Qualcomm. Ce dernier a été le principal fournisseur de puces modem pour l’iPhone. Apple a eu une relation difficile avec Qualcomm. Rappelez-vous que les deux marques étaient engagées dans une bataille juridique intense pour violation de brevet et frais de licence. En 2019, Apple a réglé le différend en acceptant de verser à Qualcomm une somme non divulguée. Ils ont également conclu un accord de licence de six ans.

Le projet de modem 5G d’Apple était dirigé par Johny Srouji, vice-président principal des technologies matérielles de l’entreprise. Srouji est connu pour son travail sur les puces de la série A d’Apple, qui alimentent l’iPhone et l’iPad. Le succès d’Apple dans le développement de ses propres processeurs a amené l’entreprise à croire qu’elle pouvait également concevoir une puce modem concurrentielle.

La société a également embauché des milliers d’ingénieurs pour concevoir ses propres modems internes. En plus des ingénieurs, elle a racheté la majeure partie de l’activité de modems pour téléphones mobiles d’Intel en 2019. Elle a également complété les rangs du projet avec des ingénieurs d’Intel et d’autres embauchés chez Qualcomm.

L’objectif est de lancer une puce modem auto-développée à l’automne 2023. Le projet de puce modem porte le nom de code « Sinope », du nom de la nymphe qui a trompé Zeus dans la mythologie grecque.

Selon le WSJ, « de nombreux experts en télécommunications sur le projet ont rapidement réalisé que l’objectif était impossible ».

Des ingénieurs et des cadres d’Apple ayant travaillé sur le projet ont déclaré au Wall Street Journal que les obstacles à la réalisation de la puce étaient « principalement liés à Apple ». Ils ont déclaré que l’équipe travaillant sur le projet « rencontrait des difficultés techniques, une mauvaise communication et une gestion entravée par des désaccords sur la sagesse de tenter de concevoir des puces plutôt que de les acheter ».

Le rapport du WSJ indique

Apple avait prévu de préparer ses puces modem pour une utilisation dans les nouveaux modèles d’iPhone. Mais des tests tardifs l’année dernière ont révélé que la puce était trop lente et sujette à la surchauffe. Le circuit imprimé est si grand qu’il est à moitié aussi grand qu’un iPhone et ne peut pas être utilisé. L’équipe était dispersée parmi différents groupes aux États-Unis et à l’étranger, sans leader mondial. Certains managers ont découragé les ingénieurs de transmettre de mauvaises nouvelles concernant les retards ou les problèmes, ce qui a conduit à des objectifs irréalistes et à des délais manqués. « Juste parce qu’Apple fabrique les meilleures puces de la planète, il est ridicule de penser qu’ils peuvent aussi fabriquer des modems », a déclaré l’ancien responsable des communications sans fil d’Apple, Jaydeep Ranade, en 2018 ( ) après son départ de l’entreprise l’année où le projet a commencé.

Les progrès d’Apple jusqu’à présent

Le WSJ confirme qu’Apple est capable de concevoir ses propres microprocesseurs pour les iPhones et les iPads. Il s’agit d’un bon progrès réalisé par l’entreprise. Pour cette raison, elle pensait pouvoir fabriquer ses propres puces modem. Cependant, de telles puces doivent envoyer et recevoir des données sans fil à partir de différents types de réseaux sans fil. Elles doivent également respecter des normes de connectivité strictes pour servir les opérateurs de réseaux sans fil du monde entier. Cela rend le processus plus difficile que pour une puce de téléphone portable classique.

Le WSJ a déclaré qu’après les tests des prototypes de modems réalisés par Apple l’année dernière, les résultats étaient loin d’être idéaux. Le WSJ affirme que les puces étaient « essentiellement trois ans derrière les meilleures puces modem de Qualcomm ». D’après le rapport, elles peuvent rendre les vitesses sans fil de l’iPhone plus lentes que celles de leurs concurrents.

Par conséquent, Apple a été contraint de parvenir à un accord avec Qualcomm. Depuis lors, il utilise les puces modem 5G de Qualcomm dans sa dernière série d’iPhone et d’iPad. Selon les sources du rapport, il faudra attendre au moins jusqu’en 2025 pour que la technologie atteigne enfin un niveau suffisamment élevé pour qu’Apple puisse se passer de Qualcomm.

Serge Willenegger, un cadre de longue date de Qualcomm, a déclaré au Wall Street Journal

« Ces retards indiquent qu’Apple n’avait pas anticipé la complexité de cet effort »,

Raisons des retards et des problèmes rencontrés par Apple

Malgré l’investissement d’Apple dans le projet, les prototypes de puces testés l’année dernière étaient « essentiellement trois ans derrière les meilleures puces modem de Qualcomm ». The Verge rapporte que la lenteur du prototype est due à des problèmes techniques et managériaux.

Le WSJ rapporte qu’un des problèmes techniques auxquels Apple a été confronté était la conception de l’antenne du modem. Les antennes sont des composants tests des puces modem, car elles transmettent et reçoivent des signaux. La conception interne d’Apple était apparemment inférieure à celle de Qualcomm, ce qui conduisait à des vitesses sans fil plus lentes.

Apple a également rencontré des problèmes managériaux qui ont entraîné des retards dans le projet. Selon le WSJ, l’équipe d’ingénierie hardware d’Apple était « inexpérimentée » dans la conception de modems. Cela a entraîné un dysfonctionnement de la communication et a causé des retards. De plus, la pandémie de COVID-19 a perturbé la chaîne d’approvisionnement d’Apple et a contraint l’entreprise à retarder les tests et la production.

Implications pour Apple

L’échec d’Apple à développer un modem 5G concurrentiel a des implications importantes pour l’avenir de l’entreprise. L’iPhone est le produit le plus important d’Apple, et son succès dépend de la qualité de ses composants. Une puce modem lente ou sous-performante pourrait entraîner des vitesses sans fil plus lentes et une mauvaise expérience utilisateur.

La dépendance d’Apple à l’égard de Qualcomm pour les puces modem place également l’entreprise dans une position défavorable en termes de coût et de flexibilité de la chaîne d’approvisionnement. Qualcomm est le principal fournisseur de puces modem pour l’industrie des smartphones, et ses frais de licence constituent une dépense importante pour Apple. De plus, la dépendance d’Apple à l’égard de Qualcomm limite sa capacité d’innovation et de différenciation de ses produits par rapport à ses concurrents.

Conclusion

L’échec d’Apple à développer un modem 5G concurrentiel est un revers pour l’entreprise, mais ce n’est pas la fin de la route. Apple aurait repris les discussions avec Qualcomm sur la possibilité d’utiliser ses puces modem dans les futurs iPhones. De plus, Apple a acquis l’activité de modems d’Intel, ce qui pourrait lui apporter l’expertise et les ressources dont elle a besoin pour développer ses propres puces modem.

À court terme cependant, la dépendance d’Apple à l’égard de Qualcomm pour les puces modem devrait se poursuivre. Cela place l’entreprise dans une position défavorable en termes de coût et de flexibilité de la chaîne d’approvisionnement et limite sa capacité d’innovation et de différenciation de ses produits. Apple devra relever ces défis s’il veut maintenir sa position de leader dans l’industrie des smartphones.

