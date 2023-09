HONOR V Purse – le téléphone pliable le plus fin au monde, lancé en Chine

À Shanghai, en Chine, HONOR, une marque leader de la technologie mondiale, a dévoilé aujourd’hui le HONOR V Purse. Ce téléphone portable pliable est conçu pour être très fin et élégant. Il mesure seulement 8,6 mm une fois plié et 4,3 mm une fois déplié. Avec cela, il bat le précédent record du téléphone portable pliable le plus fin. Après avoir annoncé le concept de téléphone HONOR V Purse lors de l’IFA cette année, c’est la première fois que HONOR transforme un concept en un produit vendu. Le HONOR V Purse, qui incarne élégamment l’idée du « téléphone-sac à main » et représente le point de rencontre entre la mode et la technologie. Il offre un nouveau choix fashion pour les utilisateurs qui valorisent le style.

Le PDG de Honor, George Zhao, a déclaré :

“Aujourd’hui, les consommateurs sont axés sur des modes de vie numériques à la pointe de la mode » … « Pour répondre à ces besoins, HONOR définit ce qui sera le prochain smartphone, en lançant le HONOR V Purse qui associe parfaitement l’innovation de pointe à un design chic. Témoignant de notre engagement à explorer en permanence de nouveaux formats audacieux pour suivre les dernières tendances de mode de vie, le HONOR V Purse inspirera une nouvelle génération de produits intelligents dignes d’un défilé de mode et uniques sur le marché aujourd’hui. »

Le téléphone pliable le plus fin du monde

Le HONOR V Purse, qui mesure seulement 8,6 mm une fois plié et 4,3 mm une fois déplié, bat le précédent record de finesse pour les téléphones portables pliables. Ce nouveau record fait partie de sa quête de la forme pliable la plus fine et la plus légère. Ce téléphone sac innovant, qui ne pèse que 214 g, permet aux acheteurs de disposer d’un écran pliable immense sans le poids des téléphones pliables typiques.

La toute nouvelle charnière HONOR permet d’atteindre les dernières avancées en matière de finesse de pliage. Elle utilise des ressorts super fins de 1,2 mm d’épaisseur et de petites roues dentées d’un diamètre de 1,73 mm. La nouvelle charnière utilise l’acier et le mécanisme de pliage propre à HONOR pour offrir une solidité exceptionnelle tout en étant incroyablement légère.

Une variété de sangles et de chaînes similaires qui se fixent sur la charnière du HONOR V Purse vous permet de le porter facilement sur l’épaule ou de le tenir à la main. Ce design lui vaut le nom de « Purse ». Avec une série de designs personnalisés toujours allumés qui imitent un sac à main, cet appareil porte une déclaration de mode. La fermeture du téléphone, qui déverrouille l’écran avec un clic plaisant, tout comme la boucle d’un sac, en réalité une expérience unique à déplier.

Caméra du Honor V Purse

Le HONOR V Purse est un studio photo mobile avec un capteur IMX800 de 50 MP que vous pouvez porter. L’immense écran peut être replié et utilisé comme un viseur numérique. Ainsi, vous pouvez voir ce que voit l’appareil photo lorsque vous prenez des selfies avec les caméras arrière. Il peut également être utilisé comme une lumière d’appoint pour vous aider à produire de belles images de portrait. Un appareil photo polyvalent ultra grand-angle et macro de 12 MP donne à l’appareil photo principal puissant une plus grande portée. Il permet aux utilisateurs de prendre de superbes photos de paysage et des photos de groupe larges. Les utilisateurs peuvent également capturer de bons gros plans qui révèlent des détails souvent invisibles à l’œil nu.

Le HONOR V Purse offre un zoom numérique 0.6x, 0.8x, 1x et 1.3x, créant ainsi plusieurs styles de portrait, et est amélioré par le moteur d’image HONOR. Pour les artistes du portrait sérieux, il existe également un mode portrait spécial avec la possibilité de basculer entre un zoom 1x et 2x. L’algorithme de couleur de peau AI Skin Color du HONOR V Purse améliore intelligemment la luminosité de la peau et atténue les sources de lumière ambiante pour créer des effets de bokeh. Cela permet de prendre des images de qualité supérieure quel que soit l’endroit.

Écran

Le HONOR V Purse dispose d’un écran OLED flexible 2K de pointe de 7,71 pouces avec une luminosité maximale de 1600 nits. L’écran intelligent, associé à un revêtement antireflet, permet à plus de lumière de passer à travers pour réduire les reflets. Cela permet à l’affichage de rester Colorful et lisible même en plein soleil.

De plus, l’écran du HONOR V Purse peut être aussi sombre que deux nits, ce qui rend la lecture tardive vraiment apaisante pour les yeux. Cet appareil prend en charge l’ensemble des fonctionnalités de sécurité HONOR, comme le PWM Dimming à 2 160 Hz. Cette fonction peut réduire virtuellement les scintillements de l’écran. De plus, le Dynamic Dimming et le Circadian Night Display peuvent réduire la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée du téléphone portable.

Batterie

Ce téléphone portable est doté de deux batteries en silicium-carbone qui offrent une capacité totale de 4 500 mAh. Les cellules en silicium-carbone, qui utilisent la technologie exclusive de collecte de charge à basse tension de HONOR, ont une conception de circuit améliorée et un système de décharge efficace. Elles offrent 360 % de charge en plus par rapport aux systèmes de batterie à base de graphite classiques. Elles permettent également au HONOR V Purse de fonctionner efficacement à basse tension. Avec l’écran 2K de 7,71 pouces déplié, les nouvelles anodes en silicium-carbone permettent aux batteries d’être aussi fines qu’une carte de visite. Selon la société, le Honor V Purse peut offrir jusqu’à 8,7 heures de lecture vidéo, 10,6 heures de lecture d’articles en continu ou 16 heures de lecture de musique en ligne.

Système

Ce téléphone portable est doté du tout nouveau MagicOS 7.2, qui offre de nombreuses fonctionnalités intelligentes de connectivité multi-appareils. Ce système prend en charge les designs AOD, les Notes HONOR, les Suggestions YOYO, MagicRing et bien plus encore.

Options de couleur et disponibilité

Ce téléphone portable est disponible en or, bleu et noir. Le HONOR V Purse sera disponible en précommande à partir du 19 septembre en Chine. Le prix de départ de cet appareil est de 5999RMB (823 $) pour le modèle 16 Go + 256 Go.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d’appareils intelligents. Il s’engage à devenir une icône technologique mondiale. L’entreprise cherche à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec un accent inébranlable sur la R&D, elle s’engage à développer de nouvelles technologies. Honor espère autonomiser les personnes du monde entier à aller au-delà en leur donnant la liberté de réaliser et d’en faire plus. Elle propose une gamme de smartphones, de tablettes, d’ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité adaptés à tous les budgets.

