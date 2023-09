Cours, personnages et statistiques de Disney Speedstorm

Les jeux de course sont nombreux. Et, avec Disney essayant également de rejoindre l’univers des jeux de course avec Disney Speedstorm, il est logique de connaître les éléments essentiels lorsqu’on joue au jeu.

Disney Speedstorm met en scène différents personnages de Disney dans différentes classes. Chaque classe possède des compétences uniques qui peuvent varier d’un personnage à l’autre. Ici, nous examinerons les différentes classes de Disney Speedstorm ainsi que la liste des personnages.

Classes et personnages de Disney Speedstorm

Disney Speedstorm est sorti le 18 avril 2023. Jusqu’à présent, les critiques du jeu sont mitigées. Si vous êtes ici, vous savez déjà comment est le jeu. Il n’est pas fortement axé sur les personnages, mais dans n’importe quel jeu avec plusieurs personnages, il est important de connaître les personnages et leurs capacités s’il y en a. Une fois que vous les connaissez, vous aurez l’avantage de savoir quel personnage utiliser et quand.

Désormais, regardons tous les personnages ainsi que leur classe respective.

Personnages de Disney Speedstorm

Alors que nous connaissons tous ces personnages grâce à diverses émissions de Disney, dans le jeu Disney Speedstorm, ces personnages sont appelés les Coureurs.

Angel

Baloo

Beast

Belle

Bo Peep

Buzz Lightyear

Captain Gantu

Celia Mae

Daisy Duck

Donald Duck

Elizabeth Swann

Figment

Goofy

Hercules

Jack Sparrow

Jasmine

Jessie

Jumba

Li Shang

Lilo

Meg

Mickey Mouse

Mike Wazowski

Minnie Mouse

Mowgli

Mulan

Randall

Steamboat Mickey

Steamboat Pete

Stitch

Sulley

Woody

Classes de Disney Speedstorm

Disney Speedstorm place ces coureurs dans 4 classes différentes. Les quatre classes sont Speedster, Trickster, Brawler et Defender. Chaque classe a trois éléments importants. Les Statistiques, le Dash et le Boost manuel. Ce sont des éléments essentiels car ils vous aident à décider quel personnage choisir lorsque vous jouez avec vos amis ou d’autres joueurs en ligne. Désormais, examinons les compétences de classe des personnages, les compétences communes et les compétences uniques.

Classe Speedster:

Belle

Lilo

Micky Mouse

Mike Wazowski

Mowgli

Stitch

Woody

Personnages Compétence de classe Compétences communes Compétences uniques Mickey Mouse Rush Tir, Bombe, Bouclier Trailblazer Belle Boost Feu, Cape, Piratage Miroir Enchanté Mowgli Rush Bombe, Feu, Cape Un De La Meute Lilo Rush Feu, Bouclier, Piratage Loisirs Favoris Mike Wazowski Boost Tir, Bouclier, Piratage Tenir La Porte Stitch Rush Cape, Feu, Bombe Expérience 626 Woody Rush Piratage, Cape, Tir Lasso à Lacets

Classe Trickster:

Angel

Bo Peep

Figment

Jack Sparrow

Meg

Mulan

Randall

Personnages Compétence de classe Compétences communes Compétences uniques Mulan Piratage Boost, Feu, Bouclier Spectacle de feux d’artifice Meg Bombe Boost, Cape, Feu Brûlure Grecque Jack Sparrow Piratage Tir, Cape, Rush Fureur de l’épée Angel Piratage Tir, Bouclier, Boost Chant des sirènes Bo Peep Piratage Cape, Feu, Boost Crochet de berger Figment Piratage Feu, Rush, Cape Étincelle d’imagination Randall Bombe Tir, Rush, Bouclier Collectionneur de cris

Classe Brawler:

Beast

Captain Gantu

Daisy Duck

Donald Duck

Hercules

Jessie

Minnie Mouse

Steamboat Pete

Sulley

Personnages Compétence de classe Compétences communes Compétences uniques Donald Duck Feu Cape, Bombe, Boost Why I Oughta Hercules Tir Boost, Cape, Piratage Olympian Flyby Beast Tir Boost, Piratage, Bouclier Rose Enchantée Captain Gantu Feu Piratage, Rush, Bouclier Soutien Galactique Daisy Duck Tir Cape, Rush, Piratage Centre D’Attention Jessie Feu Boost, Bouclier, Bombe Cow-girl à Chanter Minnie Mouse Feu Boost, Piratage, Cape Aura du Helper Steamboat Pete Tir Boost, Cape, Bombe Roue du Steamboat Sulley Feu Bombe, Rush, Bouclier Rugissement Redoutable

Classe Defender:

Baloo

Buzz Lightyear

Celia Mae

Elizabeth Swann

Goofy

Jumba

Shang

Steamboat Mickey

Personnages Defender Compétence de classe Compétences communes Compétences uniques Shang Bouclier Feu, Rush, Bombe Puissance Militaire Elizabeth Swann Cape Tir, Boost, Piratage Nœud du Capitaine Jade Baloo Bouclier Tir, Boost, Piratage Bare Necessities Buzz Lightyear Bouclier Bombe, Rush, Feu Boost de fusée Celia Mae Bouclier Bombe, Rush, Tir Serpent et Serpent Goofy Bouclier Piratage, Tir, Rush Barnstormer Jumba Cape Boost, Feu, Bombe Blaster instable Steamboat Mickey Bouclier Tir, Piratage, Rush Sifflement joyeux

Statistiques, Dash et Boost manuel de Disney Speedstorm

Désormais, jetons un coup d’œil à quelques statistiques intéressantes pour les 12 meilleurs personnages/coureurs du jeu Disney Speedstorm.

Classe de coureur Personnage Statistiques Dash Boost manuel Speedster Mickey Mouse Haute vitesse Boost automatique après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel provenant des rampes de boost Speedster Belle Haute vitesse Boost automatique après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel provenant des rampes de boost Speedster Mowgli Haute vitesse Boost automatique après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel provenant des rampes de boost Trickster Mulan Boost Désoriente l’adversaire après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel provenant des dérapages Trickster Megara Boost Désoriente l’adversaire après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel provenant des dérapages Trickster Jack Sparrow Boost Désoriente l’adversaire après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel provenant des dérapages Brawler Donald Duck Manipulation Étourdit l’adversaire après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel à partir des étourdissements des adversaires Brawler Hercules Manipulation Étourdit l’adversaire après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel à partir des étourdissements des adversaires Brawler Beast Manipulation Étourdit l’adversaire après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel à partir des étourdissements des adversaires Defender Li Shang Accélération/Combat Accorde un bouclier après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel à partir de la course dans le sillage de l’adversaire Defender Elizabeth Accélération/Combat Accorde un bouclier après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel à partir de la course dans le sillage de l’adversaire Defender Baloo Accélération/Combat Accorde un bouclier après un impact Charge supplémentaire pour la barre de boost manuel à partir de la course dans le sillage de l’adversaire

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur les coureurs du jeu Disney Speedstorm. Désormais que vous connaissez les classes de ces coureurs, leurs pouvoirs spéciaux ainsi que leurs principales statistiques, vous pouvez facilement décider et choisir votre coureur préféré pour affronter d’autres joueurs en ligne ou vos amis lors de courses.

