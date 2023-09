OnePlus dévoile la chronologie de la version bêta ouverte OxygenOS 14

OnePlus est prêt à lancer sa nouvelle version d’OxygenOS 14 basée sur Android 14 le 25 septembre prochain. La société a récemment commencé à tester la mise à jour sur son smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. Désormais, la société a partagé un calendrier détaillé de déploiement pour la version bêta d’OxygenOS 14, confirmant plusieurs appareils éligibles pour la nouvelle mise à jour. Lisez la suite pour connaître tous les détails.

Comme toujours, OnePlus a officiellement partagé le calendrier de déploiement sur son forum communautaire. OnePlus déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier de sortie de la version bêta d’OxygenOS 14. Nous nous efforçons continuellement de répondre à vos attentes. Restez à l’écoute pour une expérience passionnante ! »

La bannière du calendrier de déploiement indique que quatre téléphones OnePlus et la tablette OnePlus Pad recevront la mise à jour logicielle à partir du mois d’octobre, tandis que les autres appareils sont prévus pour recevoir la mise à jour à partir de novembre. Voici la liste des premiers appareils OnePlus.

À partir d’octobre :

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

À partir de novembre :

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

D’autres détails sur la bannière confirment que le OnePlus Nord N20 SE recevra la mise à jour stable au premier semestre 2024. Cependant, aucune information n’est disponible concernant les mises à jour stables pour les autres appareils.

OnePlus mentionne également que ce calendrier ne s’applique qu’aux modèles déverrouillés, les modèles de mise à jour par l’opérateur recevront la mise à jour ultérieurement, selon le calendrier de mise à disposition de l’opérateur. La mise à jour de la version bêta ouverte sera publiée en plusieurs lots, les utilisateurs pourront participer au programme bêta lorsqu’il sera lancé.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, OnePlus confirme d’importants changements de performance avec le Trinity Engine. D’autres changements devraient être révélés le 25 septembre. Pour plus de détails, vous pouvez explorer notre article dédié à OxygenOS 14 pour en savoir plus sur cette nouvelle version personnalisée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :