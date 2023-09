OPPO A2 Pro lancé : écran incurvé et performances puissantes

OPPO a officiellement présenté l’OPPO A2 Pro, sa dernière addition à la série A en Chine. Ce téléphone succède à l’A1 Pro de l’année dernière.

L’OPPO A2 Pro est annoncé avec un écran OLED 120 Hz et 12 Go de RAM

L’OPPO A2 Pro possède un écran OLED incurvé de 6,7 pouces FHD+ et 120 Hz. Il est alimenté par le SoC Dimensity 7050, offrant jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Avec un appareil photo arrière de 64 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, le téléphone promet une photographie impressionnante. De plus, il intègre une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 67 W, capable d’atteindre 54% de charge en seulement 20 minutes et une charge complète à 100% en 42 minutes.

OPPO a conçu l’A2 Pro avec une certification IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il dispose également d’une structure anti-chute en diamant, assurant une durabilité pendant quatre ans, y compris pour la batterie.

Pour une tranquillité d’esprit supplémentaire, OPPO propose un plan de remplacement de batterie limité de quatre ans. Si vous achetez le téléphone avant le 8 octobre et que la capacité de la batterie tombe en dessous de 80% dans les quatre ans, vous pouvez demander un remplacement gratuit de la batterie. Cependant, l’exactitude de la surveillance de la santé de la batterie d’OPPO est encore incertaine.

De plus, l’OPPO A2 Pro est disponible en couleur Vast Black, Desert Brown et Twilight. Il est proposé à un prix compétitif de 1799 yuans (250 dollars américains / 20 820 roupies environ) pour la déclinaison 8 Go + 256 Go, 1999 yuans (275 dollars) pour le modèle 12 Go + 256 Go, et 2399 yuans (330 dollars) pour la version haut de gamme 12 Go + 512 Go. Vous pouvez déjà passer vos commandes et il sera disponible à l’achat en Chine à partir du 22 septembre.

Caractéristiques de l’OPPO A2 Pro

Écran courbé AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces (2412×1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, diminution haute fréquence PWM de 2160 Hz, luminosité maximale jusqu’à 950 nits

Processeur Octa Core (2 x 2,6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55) MediaTek Dimensity 7050 6 nm avec GPU Mali-G68 MC4

8 Go de RAM LPDDR4x avec 256 Go de stockage UFS 3.1 / 12 Go de RAM LPDDR4x avec 256 Go / 512 Go de stockage UFS 3.1

Double SIM (nano + nano)

Android 13 avec ColorOS 13.1

Appareil photo arrière de 64 MP avec ouverture ƒ/1.7, flash LED, capteur de profondeur de 2 MP avec ouverture f/2.2

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2.2

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Résistant à la poussière et à l’eau (IP54)

Dimensions : 162,7×74,3×7,99 mm (composite) / 8,04 mm (cuir) ; Poids : 185 g (cuir) / 183 g (composite)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh (typique) avec charge rapide de 67 W

