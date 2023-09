Améliorez votre expérience audio avec les Huawei FreeBuds Pro 3

Le successeur des FreeBuds Pro 2, les Huawei FreeBuds Pro 3, est maintenant officiel. En tant que successeur approprié, la toute nouvelle paire d’écouteurs sans fil promet d’offrir de nombreuses améliorations par rapport au prédécesseur.

Parmi elles, deux des points forts les plus importants des Huawei FreeBuds Pro 3 sont une qualité sonore améliorée et des capacités de réduction active du bruit avancées. Les autres aspects cruciaux des écouteurs ont également été modifiés, en en faisant une mise à niveau appropriée pour les utilisateurs.

Plus d’informations sur les Huawei FreeBuds Pro 3

En tant que successeur direct, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont équipés d’un système à double haut-parleur. Cette configuration de haut-parleurs vise à offrir des aigus plus clairs et des basses puissantes. En d’autres termes, les haut-parleurs à l’intérieur des écouteurs vous permettront d’entendre chaque détail de votre morceau préféré avec une plus grande précision.

Ce qui est plus important, c’est que les FreeBuds Pro 3 prennent en charge LDAC, un codec audio sans perte. Ce codec améliorera encore les performances sonores et permettra aux écouteurs de restituer un son clair et riche. De plus, les écouteurs disposent d’un triple égaliseur adaptatif et prennent en charge le codec audio Hi-Res L2HC 2.0. Ces deux éléments améliorent encore la qualité audio.

Une autre caractéristique remarquable des FreeBuds Pro 3 est la technologie de réduction active du bruit Dynamic ANC 3.0. Huawei affirme que cette technologie peut offrir une meilleure annulation du bruit dans des environnements difficiles. Et grâce au système de microphones Pure Voice 2.0, les écouteurs excellent pour capter votre voix dans les conditions les plus animées.

La durée de vie de la batterie des Huawei FreeBuds Pro 3 est également impressionnante. Vous pouvez obtenir jusqu’à 31 heures d’autonomie après une charge complète. De plus, les écouteurs sont désormais dotés de grips de conception rainurée, ce qui vous offrira un meilleur confort et une plus grande stabilité lorsqu’ils sont sur vos oreilles.

Pour le moment, les FreeBuds Pro 3 se concentrent sur les marchés européens. Les consommateurs européens peuvent se procurer une paire à partir du 11 octobre au prix de 200 €/180 £. Mais nous devrions les voir être lancés sur d’autres marchés bientôt.

