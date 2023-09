Écosystème Samsung : À quel point est-il bon ?

Comme Apple, Samsung propose une gamme complète de produits grand public. Il y a des téléphones Galaxy, des montres intelligentes, des tablettes, des ordinateurs portables, des écouteurs et des moniteurs. Et la marque sud-coréenne a intégré certaines fonctionnalités qui rendent ces appareils plus performants lorsque vous disposez d’un écosystème Samsung complet.

Mais la question est de savoir à quel point l’écosystème Samsung est bon. Offre-t-il des fonctionnalités pratiques similaires ou meilleures que l’écosystème Apple ? Eh bien, il ressemble beaucoup à l’écosystème Apple. Cependant, il existe quelques différences subtiles. Plongeons plus profondément pour en savoir plus sur l’écosystème de Samsung.

Partage Rapide sur l’écosystème Samsung

Samsung a développé la fonctionnalité Partage Rapide pour rivaliser avec AirDrop d’Apple. Cependant, tandis que les utilisateurs d’Apple ont tendance à utiliser cette fonctionnalité de temps en temps, le Partage Rapide de Samsung n’est pas aussi largement utilisé par les utilisateurs de Samsung. Vous vous demandez pourquoi? Il est verrouillé à l’écosystème Samsung.

La chose est que, contrairement aux iPhones d’Apple, les Samsung fonctionnent sous Android. Et Samsung n’est pas le seul fabricant d’appareils Android dans le monde. Ainsi, si vous êtes sur un marché dominé par des appareils Android, ce n’est pas comme si vous trouverez des téléphones Samsung dans les mains de tout le monde. Mais oui, le Partage Rapide fonctionne parfaitement si vous êtes dans un écosystème Samsung.

Mais si vous cherchez une véritable alternative à AirDrop d’Apple sur les appareils Android, rien ne bat le Partage Proche de Google. Contrairement au Partage Rapide de Samsung, le Partage Proche de Google fonctionne avec tous les appareils Android. Ce qui est plus important, c’est qu’il fonctionne même avec les appareils Windows. Vous pouvez même le faire fonctionner avec un Mac en utilisant l’utilitaire appelé NearDrop.

Basculer automatiquement entre les écouteurs Galaxy

Un autre point fort de l’écosystème Samsung est la fonction de basculement automatique des écouteurs Galaxy. Comme son nom l’indique, cette fonction vous permet de passer automatiquement d’un appareil à un autre avec les écouteurs. Bien sûr, vous devez d’abord associer les écouteurs avec les appareils entre lesquels vous souhaitez basculer.

Quoi qu’il en soit, la fonction de basculement automatique entre les appareils de l’écosystème Samsung fonctionne très bien. Et elle devient très pratique si vous devez prendre un appel rapide sur votre téléphone Samsung lorsque les écouteurs sont connectés à votre ordinateur portable. En réalité, c’est aussi bon que la fonction de basculement automatique des appareils Apple trouvée dans les AirPods.

Appels et SMs sur l’écosystème Samsung

La fonction d’appel et de messagerie sur l’écosystème Samsung fonctionne très bien. Il vous suffit de vous assurer que tous les appareils sont connectés au même réseau sans fil. En d’autres termes, vous devez connecter votre téléphone Galaxy, votre tablette et votre ordinateur portable Samsung au même réseau WiFi.

Une fois qu’ils sont sur le même réseau, vous pouvez utiliser votre téléphone Galaxy Samsung comme relais pour l’ordinateur portable ou la tablette. Et si vous vous demandez, Apple dispose d’une fonctionnalité similaire qui vous permet de passer et de recevoir des appels sur un Mac ou un iPad. Son mécanisme de fonctionnement est assez similaire à ce que Samsung propose pour son écosystème.

Continuation de l’application sur les appareils Samsung

Avez-vous déjà voulu continuer à utiliser l’application que vous utilisez sur votre téléphone ou votre tablette Samsung Galaxy ? Samsung dispose d’une fonctionnalité qui vous permet de le faire exactement sur son écosystème. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la même application sur deux appareils différents. Cependant, la fonctionnalité est très limitée.

Cela fonctionne uniquement pour les Notes Samsung et l’application de navigateur Internet Samsung. Après tout, ce sont les deux applications que vous trouverez sur le téléphone Galaxy, la tablette et l’ordinateur portable. Même ainsi, tout le monde n’utilise pas vraiment ces deux applications sur tous les appareils. Par exemple, la plupart des utilisateurs comptent sur Google Chrome pour naviguer et sur Google Keep pour prendre des notes.

Cependant, c’est certainement une fonctionnalité intéressante pour ceux qui utilisent les applications dans l’écosystème Samsung. Elle vous permet de copier des images et des textes d’un appareil Samsung et de les coller sur un autre. Et pour ceux qui se posent la question, cela fonctionne assez rapidement et est plutôt fiable. Mais, bien sûr, vous devez vous assurer que les appareils sont sur le même réseau WiFi.

Lien avec Windows à l’aide des appareils Samsung

Cette fonctionnalité n’est pas exclusive à Samsung. Et Samsung a fait le bon choix en ne la réservant pas aux ordinateurs portables Samsung Galaxy. Après tout, les ordinateurs portables Samsung ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Ainsi, les utilisateurs disposant d’un écosystème Samsung relativement incomplet peuvent en tirer le meilleur parti.

Quoi qu’il en soit, le processus de configuration pour le lien Windows avec les appareils Samsung est assez simple. Vous devez vous connecter à votre compte Microsoft sur votre appareil Windows et sur le téléphone Samsung Galaxy. C’est à peu près tout ! Après vous être connecté, les deux appareils se connecteront, vous permettant de faire beaucoup de choses liées au téléphone sur l’appareil Windows.

Contrôle Multi-Fonction sans Faille sur l’Écosystème Samsung

Si votre configuration de productivité se compose d’appareils Samsung, la fonctionnalité multi-contrôle vous sera certainement utile. Fondamentalement, elle vous permet d’utiliser le même clavier et la même souris avec un téléphone et une tablette Samsung Galaxy. Et surtout, cela fonctionne sans problème. Vous pouvez même faire glisser et déposer des fichiers entre les deux appareils.

Samsung DeX

Bien qu’il ne s’agisse pas exclusivement d’une fonctionnalité de l’écosystème Samsung, Samsung DeX est une excellente fonctionnalité de productivité. Essentiellement, il vous permet d’utiliser votre téléphone Samsung ou votre tablette comme un ordinateur de bureau une fois connecté à une télévision ou à un grand écran. Et la bonne partie est que Samsung DeX fonctionne à la fois en mode sans fil et filaire.

Vue Intelligente et Deuxième Écran

Une autre excellente fonctionnalité qui n’est pas exclusive à l’écosystème Samsung est le deuxième écran. Elle vous permet d’utiliser votre tablette Galaxy comme écran secondaire pour votre appareil Windows. Et même si Samsung dit que c’est « pour votre Galaxy Book », cela fonctionne avec n’importe quel appareil Windows connecté au même réseau que la tablette.

Smart View est essentiellement la même chose, mais cela vous permet d’utiliser l’écran du téléphone ou de la tablette Samsung comme un affichage miroir. Cela fonctionne parfaitement et ne nécessite aucun logiciel propriétaire comme AirPlay d’Apple.

