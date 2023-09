Apple dévoile l’iPhone 15 et 15 Plus avec recharge USB-C, caméra 48 MP, Dynamic Island et bien plus

Dans une révélation très attendue, Apple vient de lever le voile sur ses dernières offres : l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Ces appareils promettent des performances améliorées, le découpage dynamique de l’île repris de l’iPhone 14 Pro, une nouvelle gamme de couleurs et un passage notable du connecteur Lightning à un port USB-C. Remarquablement, l’iPhone 15 maintient ses prix de l’année précédente, à partir de seulement 799 dollars.

Apple dévoile l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus : quelles sont les nouveautés

Écran et luminosité

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus conservent leurs écrans familiers de 6,1 pouces et 6,7 pouces, mais Apple a augmenté la luminosité maximale à 2000 nits éblouissants. Les nouveaux smartphones sont dotés du découpage dynamique de l’île comme les modèles iPhone 14 Pro de l’année dernière.

Finitions de couleur vibrantes

Apple a insufflé aux surfaces en verre de ces nouveaux iPhones des couleurs vives, donnant des finitions étonnantes et accrocheuses. L’iPhone 15 propose une gamme de teintes, dont le rose, le jaune, le vert, le bleu et le noir classique.

Améliorations de l’appareil photo

Les amateurs de photographie apprécieront les améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 15. Le modèle de base dispose désormais d’un capteur principal de 48 mégapixels, une fonctionnalité auparavant exclusive à la série iPhone 14 Pro. Ce capteur haute résolution permet des modes de zoom optique 1x et 2x, en plus de l’objectif ultra grand-angle standard 0,5x.

Apple a également amélioré l’expérience du mode Portrait. Grâce au bokeh synthétique, il est maintenant possible de prendre des portraits dans des conditions de faible luminosité comme jamais auparavant. De plus, le mode Portrait s’engage de manière transparente lors de la prise de vue en mode caméra principale. Même après avoir pris une photo, les utilisateurs peuvent ajuster la mise au point, car Apple conserve les données de cartographie de la profondeur pour obtenir un effet de flou naturel après la capture.

Puce A16 Bionic

Sous le capot, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont alimentés par la puce A16 Bionic, qui a fait ses débuts dans les modèles iPhone 14 Pro. Ce système-sur-puce comprend un processeur à six cœurs et un GPU à cinq cœurs, promettant des améliorations de performances impressionnantes.

Autonomie de la batterie et charge

L’autonomie de la batterie reste conforme à celle de l’iPhone 15, mais l’iPhone 15 Plus offre une plus grande longévité grâce à une batterie interne plus grande. La charge est désormais facilitée par le nouveau port USB-C.

Ultra-Wideband et recherche de précision

Apple a équipé l’iPhone 15 d’une puce Ultra-Wideband de deuxième génération, améliorant sa portée pour les besoins de localisation. La recherche de précision a également évolué, permettant aux utilisateurs de localiser non seulement des objets avec des AirTags, mais aussi des individus.

SOS d’urgence via satellite

En une innovation majeure, Apple étend sa fonctionnalité SOS d’urgence via satellite pour inclure les situations d’assistance routière. Aux États-Unis, ce service sera disponible pour les membres de l’AAA. En bonus, la fonctionnalité SOS d’urgence est offerte pendant les deux premières années suivant l’achat d’un iPhone 15. Cependant, les détails spécifiques de tarification n’ont pas été divulgués.

Disponibilité et tarification

Marquez vos calendriers car l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront lancés le 22 septembre. L’iPhone 15 commence à 799 dollars tandis que l’iPhone 15 Plus démarre à 899 dollars.

En conclusion, les dernières offres d’Apple, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, apportent une gamme de mises à jour passionnantes. Avec des écrans améliorés, des finitions de couleur vibrantes, des améliorations de l’appareil photo et la puissante puce A16 Bionic, ces appareils sont prêts à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. De plus, l’ajout de la recharge USB-C, des améliorations Ultra-Wideband et des capacités étendues de SOS d’urgence renforcent l’engagement d’Apple en matière d’innovation et de sécurité des utilisateurs. Le compte à rebours est officiellement lancé pour les passionnés de technologie impatients de mettre la main sur ces nouveaux iPhones impressionnants le 22 septembre.

