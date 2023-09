Samsung annonce la version bêta de l’interface One UI 6 pour les Galaxy A54 et Galaxy A34

Samsung travaille assidûment sur la nouvelle interface utilisateur One UI 6 basée sur Android 14. Aujourd’hui, le géant de la technologie annonce le programme bêta pour deux autres appareils – le Galaxy A34 et le Galaxy A54. Pour l’instant, le programme bêta est disponible au Royaume-Unis et en Corée du Sud, avec un déploiement plus large prévu dans les prochains jours.

Samsung a déployé le nouveau logiciel avec le numéro de build A546BXXU5ZW1 sur le Galaxy A54, qui a une taille de téléchargement d’environ 2,2 Go. Si vous possédez le Galaxy A34, vous recevrez le nouveau logiciel sur votre appareil avec la version du firmware A346BXXU4ZWI1.

Les listings du programme bêta sont disponibles dans l’application Samsung Members, les utilisateurs du Galaxy A34 et du Galaxy A54 résidant au Royaume-Unis ou en Corée du Sud peuvent cliquer sur la bannière et participer au programme bêta One UI 6. Voici une capture d’écran d’une bannière partagée par un utilisateur Twitter (maintenant X) (Tarun Vats).

En termes de fonctionnalités et de changements, la version bêta de One UI 6 propose une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment les paramètres rapides redessinés avec un arrière-plan flou. Les nouveaux paramètres rapides ont des bascules plus grandes pour une utilisation plus facile. One UI 6 Beta est également livré avec de nombreuses applications Samsung mises à jour, il est donc possible que vous trouviez de nouvelles fonctionnalités dans les applications Samsung disponibles.

En dehors de cela, la mise à jour permet aux utilisateurs de changer les arrière-plans dans les modes, donne accès à de nouveaux emojis, à un lecteur multimédia mis à jour, à de meilleures animations, vous permet de changer la position de l’horloge sur l’écran verrouillé, et bien plus encore. Découvrez plus de détails sur One UI 6 sur cette page.

Que vous possédiez le Galaxy A34 ou le Galaxy A54, vous pouvez opter pour le programme bêta de One UI 6. Tout ce dont vous avez besoin est l’application Samsung Members installée sur votre smartphone, une fois fait, ouvrez l’application et recherchez la bannière beta de One UI 6 et cliquez dessus.

Si elle n’est pas disponible, vous pouvez vérifier la section Avis (icône de cloche). Vous verrez là-bas la bannière du programme bêta de One UI 6. Cliquez dessus et suivez les instructions. Ensuite, vous pourrez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour logicielle.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :