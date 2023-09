Huawei Mate 60 Pro+ avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage à venir

Huawei a discrètement lancé sa série Mate 60 en Chine. Et maintenant, il y a une nouvelle ajoutée à la famille – le Mate 60 Pro+. Une fuite récente a révélé les options de mémoire de ce dernier.

Le Huawei Mate 60 Pro+ sera lancé avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Le téléphone embarque une puissance impressionnante avec 16 Go de RAM. Vous aurez le choix entre deux capacités de stockage : 512 Go ou un énorme 1 To. Selon la fuite, le prix de départ est estimé à environ CNY8,999, soit environ 1 231 $ ou 1 150 €.

Il est prévu que ce nouvel appareil Huawei soit le fleuron de la gamme, avec un ensemble de quatre caméras haut de gamme à l’arrière. Les caméras sont soigneusement disposées sur une île halo, promettant des capacités exceptionnelles en matière de photographie. Et pour ceux qui recherchent l’ultime en matière de design, Huawei abandonne la série « Porsche Design ». Mais il introduit la déclinaison « RS Ultimate Design », offrant des matériaux de qualité pour ceux qui sont prêts à dépenser.

Dans l’ensemble, en ce qui concerne les prix des téléphones haut de gamme, le Mate 60 Pro+ n’est pas une surprise. Pour mettre les choses en perspective, le précédent Mate 50 Pro, qui n’avait même pas de version Plus, coûtait 1 200 £ au Royaume-Unis ou 1 200 € en Europe continentale. Cependant, il ne disposait que de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il est extensible de 256 Go supplémentaires avec une carte NM.

Pour le moment, la grande question demeure de savoir si Huawei sortira l’un de ces téléphones en dehors des frontières de la Chine. Les passionnés de smartphones du monde entier attendent avec impatience des informations officielles sur leur disponibilité mondiale.

En résumé, le Mate 60 Pro+ de Huawei fait sensation avec ses caractéristiques puissantes et ses options premium. Bien que son prix puisse sembler élevé, il est conforme aux appareils phares des autres marques. La question fascinante de savoir si ce nouveau fleuron de Huawei arrivera sur les marchés internationaux ne pourra être résolue que par le temps qui passe.

