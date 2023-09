Découvrez la Batterie Oukitel BP2000 – Le nec plus ultra de la technologie

Le monde se tourne de plus en plus vers une énergie propre et durable. Heureusement, la technologie a suivi cette tendance, introduisant des produits innovants comme la batterie Oukitel BP2000. Doté d’une capacité incroyablement élevée, d’une charge rapide, de six modes de charge, et d’une compatibilité exceptionnelle, ce produit est vraiment un géant dans le domaine de l’énergie propre.

Capacité énorme et grande compatibilité

Cette batterie a une capacité énorme de 16384Wh, et peut être étendue jusqu’à 7 x B2000 Batteries d’extension, chacune offrant 2048Wh. C’est une capacité impressionnante qui peut facilement alimenter votre maison et vos appareils électriques pendant une longue période. De plus, la batterie Oukitel BP2000 est compatible avec 99% des centrales électriques de balcon. Avec des câbles MC4, elle se connecte à la majorité des micro-onduleurs et panneaux solaires du marché, sans nécessiter de modifications de vos circuits électriques.

Charge rapide et plusieurs modes de charge

Un autre avantage notable de la batterie Oukitel BP2000 est sa capacité de charge rapide. Elle peut passer de 0% à 80% en seulement 1,5 heures avec une charge rapide AC1800W. De plus, la batterie offre six modes de charge : AC, Solaire, AC + Solaire, Voiture, Générateur et Adaptateur AC. Cela offre une grande flexibilité aux utilisateurs, leur permettant de charger la batterie de la manière qui leur convient le mieux.

Durabilité et sécurité

La batterie Oukitel BP2000 est conçue pour durer. Sa batterie LiFePO4 promet plus de 3500 cycles de vie et jusqu’à 10 ans de durée de vie. De plus, elle est équipée des batteries LiFePO₄ les plus sécurisées, connues pour leur grande stabilité thermique, leur longue durée de vie et leur sécurité accrue par rapport à d’autres types de batteries.

Économies d’énergie et protection de l’environnement

En plus de ses performances exceptionnelles, la batterie Oukitel BP2000 peut également aider à réduire vos factures d’électricité et à diminuer votre empreinte carbone. En moyenne, elle peut générer 4kWh d’électricité par jour lorsqu’elle est couplée à une batterie d’extension. Cela peut se traduire par des économies significatives sur vos factures d’électricité et une réduction de votre impact environnemental.

Installation facile

L’installation du BP2000 est simple et rapide, grâce au câble MC4 qui permet de l’intégrer facilement à votre système photovoltaïque de balcon. Il n’est pas nécessaire d’être un professionnel pour installer cette batterie, ce qui rend l’installation rapide et économique.

La batterie Oukitel BP2000 est vraiment une innovation dans le monde de l’énergie propre. Non seulement elle offre une capacité énorme et une charge rapide, mais elle est également compatible avec la plupart des centrales électriques de balcon, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et à faire des économies sur leurs factures d’électricité. Avec son installation facile et ses avantages en matière d’économie d’énergie, elle est un choix judicieux pour tous ceux qui cherchent à adopter une énergie plus propre et plus durable.