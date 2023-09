Top 5 paramètres de confidentialité MIUI pour sécuriser vos données

Avec l’avancement des smartphones, de nombreuses méthodes ont émergé pour renforcer la sécurité des données. Les fabricants de smartphones, notamment des entreprises comme Xiaomi, sont méticuleux à cet égard. Xiaomi utilise l’interface MIUI sur ses smartphones et tablettes, offrant aux utilisateurs différentes options de confidentialité MIUI. Il a été fréquemment indiqué dans les déclarations faites dans le passé que Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données. Dans cet article, vous apprendrez également combien d’importance Xiaomi attache à la sécurité des données et à la confidentialité dans MIUI, l’interface Android.

Album Caché

La fonction Album Caché offre aux utilisateurs de l’écosystème MIUI une solution très fonctionnelle. Cette fonction est parfaite pour ceux qui souhaitent dissimuler leurs photos et vidéos. Avec l’Album Caché, votre contenu est protégé de manière à ce que vous seul y ayez accès. Vous pouvez y accéder facilement en faisant glisser votre doigt de haut en bas dans l’application Galerie et le sécuriser avec un mot de passe ou des données biométriques. De plus, votre contenu est automatiquement protégé lorsque vous verrouillez votre appareil ou sortez de l’album caché. Cela offre une fonction de sécurité utile, notamment pour les utilisateurs qui accordent la priorité à leur vie privée personnelle.

Ouvrez l’application « Galerie ».

Allez dans l’onglet « Albums ».

Faites glisser l’écran de haut en bas.

Verrouillage des Applications

Le Verrouillage des Applications MIUI offre une mesure efficace pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Cette fonction vous permet de restreindre l’accès à des applications spécifiques à vous seul ou à des utilisateurs désignés, protégeant ainsi les données sensibles ou les applications privées. Vous pouvez contrôler l’accès grâce à des mesures de sécurité telles que des données biométriques ou un mot de passe. De plus, il garantit que les applications se verrouillent automatiquement lorsque votre appareil est déverrouillé ou reste inutilisé pendant une période spécifiée, renforçant ainsi votre sécurité. Le Verrouillage des Applications MIUI offre un outil puissant et convivial aux utilisateurs pour protéger leurs données personnelles et leur vie privée.

Accédez au menu « Paramètres » de votre appareil.

Entrez dans l’onglet « Applications ».

Sélectionnez l’option « Verrouillage des Applications » dans le menu qui apparaît.

Votre téléphone vous proposera des options de chiffrement telles que « Empreinte digitale » ou « Déverrouillage par motif ». Définissez votre méthode de sécurité préférée et poursuivez.

L’activation du Verrouillage des Applications pour l’application que vous souhaitez protéger est suffisante.

Localisation Approximative

La fonction de Localisation Approximative de MIUI représente une étape importante dans la protection de la vie privée des utilisateurs et la limitation de l’accès aux données de localisation sensibles par les applications. Cette fonction est conçue pour empêcher les applications d’accéder à des informations de localisation précises et exactes. Les utilisateurs peuvent fournir aux applications uniquement des données de région ou de localisation générale. Cela est particulièrement important dans les cas où les applications ne nécessitent pas d’informations de localisation continues et détaillées, atténuant ainsi les problèmes de confidentialité. La fonction de Localisation Approximative aide les utilisateurs à avoir un meilleur contrôle sur leurs informations personnelles tout en offrant aux développeurs d’applications des options plus respectueuses de la vie privée. Les utilisateurs peuvent désormais protéger leurs emplacements spécifiques en fournissant des données de localisation qui n’offrent qu’une idée générale, ce qui est particulièrement utile dans les situations où les données de localisation sont sensibles ou doivent être protégées. La fonction de Localisation Approximative de MIUI est une avancée positive vers une sensibilisation accrue à la vie privée et donne aux utilisateurs plus de contrôle.

Accédez au menu « Paramètres » de votre appareil.

Recherchez et entrez dans l’onglet « Localisation ».

Accédez au menu « Précision de localisation Google » et désactivez cette option.

Deuxième Espace

La fonction Deuxième Espace permet aux utilisateurs d’utiliser le même appareil avec deux profils d’utilisateurs différents et indépendants. Cette fonction est très utile pour configurer séparément l’appareil pour une utilisation professionnelle et personnelle simultanée ou pour assurer la confidentialité entre différents utilisateurs. Par exemple, vous pouvez créer un profil d’utilisateur dédié à votre travail et stocker les applications et les données professionnelles dans ce profil.

La fonction Deuxième Espace permet aux utilisateurs de garder leurs données personnelles et professionnelles séparées lorsqu’ils partagent des appareils. Les deux profils sont indépendants, donc les applications, les paramètres et les données sont complètement isolés les uns des autres. C’est un avantage significatif pour ceux qui veulent garder leur vie professionnelle et personnelle séparées.

De plus, en utilisant le Deuxième Espace, vous pouvez partager le même appareil entre différents membres de la famille ou utilisateurs. Chaque utilisateur peut gérer et personnaliser son propre profil de manière indépendante. Cette fonction contribue considérablement aux capacités de sécurité et de personnalisation de MIUI.

Accédez à l’application « Sécurité » de votre appareil.

Trouvez et sélectionnez l’option « Deuxième Espace ».

Sélectionnez « Créer un Deuxième Espace » à partir d’ici et suivez les instructions.

Gestion des Autorisations des Applications

MIUI propose un système d’autorisations robuste pour gérer l’accès des applications aux données personnelles. Vous pouvez contrôler quelles applications peuvent accéder à des données spécifiques en accédant à l’option « Autorisations des Applications et Accès au Contenu » dans l’application Paramètres. Il est important d’accorder des autorisations sensibles uniquement aux applications de confiance.

Accédez au menu « Paramètres » de votre appareil.

Recherchez et entrez dans l’onglet « Applications ».

Appuyez sur l’option « Autorisations ».

Sur l’écran suivant, vous pouvez définir les autorisations pour chaque application selon vos préférences.

Maintenant, vous pourrez profiter pleinement des fonctionnalités avancées de sécurité de MIUI. De cette manière, les données sur votre téléphone seront plus sûres que jamais et un étranger ne pourra pas trouver vos fichiers privés sur votre téléphone même s’il le souhaite. Il sera protégé contre les virus externes et vos données seront toujours complètement sécurisées.

