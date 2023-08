Sony Xperia 5 V : Événement de lancement prévu pour le 1er septembre avec des fonctionnalités excitantes

Sony se prépare pour un événement de lancement de produit Xperia le 1er septembre. Lors de cet événement, ils dévoileront leur dernier smartphone phare, le Xperia 5 V.

Le mois dernier, une vidéo promotionnelle nous a offert un aperçu. Le Xperia 5 V sera doté de deux caméras arrière, arborant fièrement la marque ZEISS T*. Cela indique la présence du revêtement anti-reflet de Sony, garantissant une vision claire même dans des conditions lumineuses.

Sony Xperia 5 V : Un aperçu avant le lancement du 1er septembre

En termes de design, le téléphone aura des bordures en haut et en bas, lui donnant un aspect élégant. Son écran au format 21:9 promet une expérience visuelle immersive. Fait intéressant, Sony a opté pour une bordure supérieure pour abriter la caméra selfie, évitant l’encoche populaire.

Pour ceux qui apprécient toujours le port Jack 3.5 mm, Sony ne vous a pas oublié. Le Xperia 5 V conservera cette fonctionnalité, ainsi qu’un cadre en métal durable. Les options de couleur incluent le noir classique, le blanc immaculé et une élégante déclinaison bleue/grise. De plus, le bouton d’alimentation servira de capteur d’empreintes digitales, améliorant la sécurité.

Les amateurs d’appareil photo seront ravis de savoir que le Xperia 5 V continuera d’inclure un déclencheur d’appareil photo dédié, facilitant ainsi la capture de ces moments spéciaux.

Sous le capot, attendez-vous à ce que le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 alimente l’appareil. Vous aurez également le choix entre des versions 16 Go et 12 Go de RAM . La recharge ne sera pas non plus un problème, avec la prise en charge d’une charge rapide de 33 W.

Alors, pour suivre toute l’action en direct, marquez vos calendriers pour le 1er septembre, avec le coup d’envoi de l’événement à 16 heures JST. Sony diffusera l’ événement en direct comme il le fait habituellement.

Bien que nous ayons un aperçu de ce qui s’en vient, nous devrons attendre le lancement officiel pour avoir un aperçu complet des spécifications du Xperia 5 V. Restez à l’écoute pour plus de détails dans seulement une semaine !

