La vidéo de déballage du Xiaomi 13T a été révélée sur le web, la première au monde

L’article de déballage de Xiaomi 13T a été révélé sur le web. Nous attendons l’introduction officielle de la série Xiaomi 13T en septembre ou vers la fin de l’année 2023, et le déballage du Xiaomi 13T est déjà apparu.

Déballage du Xiaomi 13T

La vidéo de déballage du Xiaomi 13T est disponible sur YouTube, la vidéo a été partagée par la chaîne Eufracio López 502, offrant non seulement le déballage mais aussi des visuels détaillés de l’appareil.

Le Xiaomi 13T est disponible en modèles noir et vert. Les fonds d’écran du 13T présentent des nuances de vert, de rouge et de bleu. Les fonds d’écran sont très similaires à ceux du Xiaomi 13.

Le Xiaomi 13T est doté d’un écran très impressionnant. L’écran du 13T mesure 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et prend en charge le HDR10+. De plus, il possède une luminosité maximale de 2600 nits, ce qui montre que le Xiaomi 13T a un très bon écran. Malgré un taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous ne pouvez choisir qu’entre 60 Hz et 144 Hz dans les paramètres ; des options telles que 90 Hz ou 120 Hz ne sont pas disponibles.

Le téléphone est préinstallé avec MIUI 14, et la variante présentée dans la vidéo dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 7 Go grâce à l’augmentation de la RAM virtuelle. Le Xiaomi 13T est alimenté par le Dimensity 8200 Ultra, pas le dernier processeur de MediaTek, mais toujours un chipset notablement puissant. Le Xiaomi 13T est alimenté par le Dimensity 8200 Ultra, pas le dernier processeur de MediaTek, mais le Dimensity 8200 Ultra est également assez puissant selon les normes actuelles. Le téléphone prend également en charge la charge de 67 W.

En plus de ses spécifications d’écran puissantes et de son chipset puissant, le Xiaomi 13T dispose également d’une configuration de caméra puissante, la caméra téléobjectif dans la série précédente « Xiaomi T » n’est pas quelque chose que nous avons beaucoup vu, mais le Xiaomi 13T dispose d’une caméra téléobjectif, mais la mauvaise nouvelle est que le zoom optique n’est disponible qu’en 2x, et l’appareil photo principal utilise un Sony IMX 707 de 50 MP et une caméra grand-angle ultra-large de 8 MP est également présente.

Le Xiaomi 13T peut enregistrer des vidéos en 1080P 30FPS avec la caméra frontale et l’enregistrement vidéo avec la caméra arrière est limité à 4K 30FPS, donc si vous voulez enregistrer en 60 FPS, vous devez passer à 1080P 60FPS.

Nous nous attendons à ce que le Xiaomi 13T soit introduit d’ici septembre 2023, et nous pouvons dire que le Xiaomi 13T présente des améliorations mineures par rapport au modèle précédent, mais c’est définitivement un appareil solide. Alors que le modèle précédent était équipé du 8100 Ultra, le 13T est équipé du 8200 Ultra. Contrairement au Xiaomi 12T, qui était dépourvu d’une caméra téléobjectif, le 13T dispose d’une caméra téléobjectif 2x, et la luminosité maximale de l’écran peut atteindre un impressionnant 2600 nits, soit le même niveau de luminosité que le 13 Ultra.

Bien que les utilisateurs de Xiaomi 12T n’aient pas besoin de passer au 13T, le Xiaomi 13T sera certainement l’un des appareils les plus vendus de 2023 dans la catégorie premium-milieu de gamme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :