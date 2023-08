Cruiser 12 Plus: Une super Moto Électrique conçue pour les Enfants en promo !

La Cruiser 12 Plus est plus qu’une simple moto électrique pour enfants. Elle est créée pour leur faire vivre une expérience hors du commun. Prenant des notes du design vintage des choppers, cette moto offre à votre enfant un look décalé et unique. De la sécurité aux performances, du design aux caractéristiques innovantes, la Cruiser 12 Plus est une œuvre d’art qui promet un plaisir de conduite sans fin.

Son style Chopper unique donne à la Cruiser 12 Plus une apparence réaliste qui offre à votre enfant un look cool et confiant. Comprenant des lumières vives et le rugissement d’un moteur simulé, la Cruiser 12 Plus apporte l’aventure palpitante du monde de la moto à portée de votre enfant.

Conçue Pour La Sécurité

La sécurité est une priorité majeure pour la Cruiser 12 Plus. Elle incorpore un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité haut de gamme pour assurer une conduite sûre et sans souci pour votre enfant. Dotée de pneus en caoutchouc pneumatiques pour une adhérence optimale et d’un frein arrière de haute qualité, la moto assure une excellente mise en mouvement et un arrêt efficace.

Un Excellent Choix Pour Les Enfants

La Cruiser 12 Plus est un bon choix pour les enfants qui cherchent à s’aventurer dans le monde des motos.

Sa taille convient aux joueurs de tous âges, et les fonctionnalités amusantes comme l’éclairage LED, la diffusion de fumée et les haut-parleurs Bluetooth gardent les enfants engagés et enthousiastes pour chaque sortie.

Le moteur efficace de l’appareil, un hub de 160W, s’ajoute aux compétences de la moto. Il permet une conduite continue qui peut aller jusqu’à une heure, offrant à votre enfant un plaisir de conduite sans fin. La moto a une capacité de charge maximale de 65 kg, ce qui la rend adaptée à presque tous les enfants.

Spécifications Du Produit

Avec des spécifications techniques solides, le Cruiser 12 Plus est construit pour être durable et fiable. Ces spécifications comprennent la capacité de la batterie (5.2 Ah Li-ion), une autonomie maximale de 12 km, et trois modes de vitesse différents (8km/h, 12km/h, 16km/h). Le châssis en acier de la moto assure sa robustesse et sa résistance face à l’usure.

En résumé, la Cruiser 12 Plus est une moto électrique pour enfants qui est parfaitement conçue pour le plaisir illimité de la conduite. Son style vintage unique, ses prestations de sécurité de premier ordre, et ses fonctionnalités étonnantes comme le haut-parleur Bluetooth, les lumières LED, et l’émetteur de fumée font d’elle un achat que vous ne regretterez pas.

Cruiser 12 Plus: Prix et promotion

Si cette super moto pour enfant vous intéresse, vous êtes au bon moment au bon endroit. La Cruiser 12 Plus actuellement disponible à l’achat à un prix compétitifs et en 3 couleurs différentes. Le prix remisé est de 369 € grâce à l’utilisation du code HGGCP30.

Le Cruiser 12 Plus est l’expérience de conduite que tout enfant rêve d’avoir. C’est plus qu’une moto électrique pour enfants. C’est une promesse de fun illimité pour votre enfant. Achetez la Cruiser 12 Plus aujourd’hui et laissez vos enfants vivre l’aventure de leur vie.

Cruiser 12

Si vous avez un budget un peu plus serré la Cruiser 12 est disponible à 269 € grâce au code HGGCP30.

La HYPER GOGO Cruiser 12 ne possède plus toutes les options sympa de la version Plus, comme le compteur de vitesse, l’éclairage LED, la diffusion de fumée et les haut-parleurs Bluetooth. Elle est néanmoins un peu moins chère.

Cruiser 12 Plus (With App)

Au contraire, si vous avez un budget plus conséquent, Cruiser 12 Plus avec Application est disponible à 469 € grâce au code HGGCP30

La HYPER GOGO Cruiser 12 Plus (avec APP) est un cran au-dessus de la Cruiser 12 Plus standard, cette version plus coûteuse est caractérisée par l’intégration de la technologie pour un contrôle parental intelligent, qui transformera l’expérience de conduite de votre enfant.

Cette avancée majeure réside dans l’intégration de notre application de contrôle intelligente. Cette technologie à portée de main vous donne le pouvoir de prendre en charge la sécurité de votre enfant. À tout moment et depuis n’importe où, vous pouvez gérer les lumières et la vitesse maximale autorisée à votre convenance. Pour faire d’une sortie en moto une activité sans soucis, où la sécurité du pilote reste prioritaire.

En parallèle, la fonction de personnalisation du style de conduite via l’application propose une expérience utilisateur supérieure. Les enfants ont maintenant la possibilité d’ajuster les effets lumineux et de paramétrer la vitesse en fonction de leurs préférences et capacités, rendant chaque promenade unique et adaptée à leur esprit libre et créatif.

Pourquoi HYPER GOGO?

En choisissant HYPER GOGO, vous choisissez le plaisir de conduire pour votre enfant. Avec une garantie de deux ans, un service clientèle disponible 24h/24 et 7j/7, et une livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 100 €, HYPER GOGO est une marque sur laquelle vous pouvez compter.