Apple devrait annoncer la gamme iPhone 15 dans trois semaines et commencer à expédier le matériel dans quatre semaines. Cependant, le modèle d’iPhone haut de gamme avec le système de caméra le plus avancé pourrait connaître des retards jusqu’en octobre en raison de la disponibilité du capteur d’image.

Le fournisseur de pièces pour appareils photo, Sony, ne pourra pas fournir à temps le capteur d’image utilisé par l’iPhone 15 Pro Max pour qu’il soit expédié en même temps que les autres nouveaux modèles. C’est ce qu’indique une note d’analyse importante consultée et décrite par une source de Netcost-security.fr.

On s’attend à ce qu’Apple apporte la plus grande amélioration de l’appareil photo à l’iPhone 15 Pro Max, qui utilisera un système de lentille périscopique offrant un zoom optique plus important que la limite actuelle de 3x. Le plus petit iPhone 15 Pro ne recevra pas cette mise à niveau. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus incluront des appareils photo ultra grand-angle et grand-angle, mais pas de téléobjectifs.

Nous prévoyons qu’Apple annoncera les nouveaux iPhone aux côtés de l’Apple Watch Series 9 et de l’Ultra 2 le 12 septembre. Les précommandes devraient débuter le 15 septembre avec des livraisons à partir du 22 septembre. Le retard de trois à quatre semaines décrit dans la note d’analyse pourrait entraîner des livraisons d’iPhone 15 Pro Max entre le 6 octobre et le 13 octobre.

Apple a déjà dû expédier certains modèles d’iPhone quelques semaines plus tard que d’autres les années précédentes. Par exemple, l’iPhone XR a été expédié après l’iPhone XS et l’iPhone 14 Plus après l’iPhone 14. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ont également été expédiés plusieurs semaines après l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro.

Une note d’analyse de la Bank of America avait précédemment prédit que les expéditions de l’iPhone 15 seraient retardées jusqu’en octobre cette année. Une rumeur éphémère concernant des problèmes de production d’écrans pour l’iPhone 15 Pro est également apparue cet été.

On s’attend à ce que la gamme iPhone 15 remplace le port de charge Lightning par un port USB-C, comme les nouveaux iPad. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus adopteront le design Dynamic Island introduit avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Le titane devrait remplacer l’acier inoxydable sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Les modèles Pro remplaceront également le Switch de mode silencieux standard par un bouton programmable similaire au bouton Action de l’Apple Watch Ultra.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :