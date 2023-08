La prise de risque audacieuse de Microsoft pour défier le marché des PC : Présentation des nouveaux PC Surface.

Microsoft détient actuellement une petite part du marché des PC, soit environ 3%. Ils veulent l’augmenter. Ils prévoient d’organiser un événement à New York mi-septembre. Lors de cet événement, ils présenteront de nouveaux PC Surface, des accessoires Microsoft et des mises à jour de Windows 11. Les notebooks Surface de Microsoft n’ont jamais représenté plus de 2,1% du marché des expéditions de PC, selon une société de recherche technologique appelée Gartner. Lenovo détient la plus grande part de marché, soit environ 25%. HP suit de près avec une part de marché de 19%, tandis que Dell est en retard avec 18%.

Les personnes supposent que Microsoft a créé de nouveaux appareils comme le Surface Go 4, le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Laptop Go 3. Les sites de ventes en Australie ont été informés d’une possible sortie au cours des trois derniers mois.

Le Microsoft Surface Studio 2 pourrait être équipé d’un processeur Intel

Selon Windows Central, le prochain Surface Laptop Studio 2 sera doté des processeurs les plus récents d’Intel, d’une carte graphique plus puissante et de meilleurs ports pour connecter des appareils. En Australie, les ventes d’appareils Surface de Microsoft sont en baisse. Même si Microsoft est un important vendeur de systèmes d’exploitation Windows et de licences Microsoft Office, ils n’ont pas pu exploiter au maximum leur position dominante sur le marché des logiciels PC.

L’entreprise a décidé de retarder la sortie d’un Surface Go 4 avec un processeur Arm et a choisi d’utiliser à la place un processeur Intel. Il y a une rumeur selon laquelle le Surface Go 3 sera équipé des processeurs de 12e génération d’Intel et d’une meilleure configuration de départ. L’« événement spécial » de Microsoft sera le premier depuis les changements apportés à leur gamme de hardware et les suppressions d’emplois plus tôt cette année.

Selon The Verge, ces changements ont conduit Microsoft à ne plus fabriquer ses propres souris, claviers et webcams de marque. Au lieu de cela, ils mettent davantage l’accent sur la marque Surface. Nous serons curieux de voir si Microsoft présente de nouveaux accessoires de marque Surface cette année, notamment des webcams.

L’événement pourrait également fournir des informations sur la prochaine mise à jour majeure de Windows 11.

Plus tôt cette année, Microsoft a annoncé son plan de lancer une mise à jour de Windows 11 en septembre. Cette mise à jour apportera des fonctionnalités telles que la prise en charge intégrée des fichiers RAR et 7-Zip, une nouvelle page d’accueil pour les paramètres, un meilleur contrôle du volume et un accès anticipé à Windows Copilot.

Le problème connu sous le nom de « Flickergate » avec les appareils Surface persiste toujours.

Il y a quelques mois à peine, Microsoft s’occupait des problèmes avec ses ordinateurs portables Surface. De nombreux propriétaires de Surface Pro 4 étaient préoccupés par des problèmes de scintillement de l’écran avec leurs tablettes. Les forums de support de Microsoft étaient inondés de problèmes, car de nombreux propriétaires se plaignaient de problèmes de scintillement. Le problème persiste, et la plupart des appareils concernés ne sont plus couverts par la garantie.

Pendant cette période, The Verge a rapporté que plus de 1 600 propriétaires de Surface Pro 4 avaient rencontré des problèmes de scintillement de l’écran. Le scintillement semble être un problème hardware qui se produit lorsque l’appareil chauffe pendant son utilisation. « Nous sommes conscients que certains clients ont rencontré un problème de scintillement de l’écran sur Surface Pro 4 et nous observons de près la situation », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans une déclaration à The Verge. Ils ont conseillé aux clients qui rencontrent toujours le problème de contacter le support Microsoft.

