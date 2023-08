Samsung ouvre les précommandes pour le ViewFinity S9 5K, le concurrent de l’écran Apple Studio

Après avoir teasé son concurrent de l’Apple Studio Display en janvier et avoir publié les spécifications complètes et les détails de prix en juillet, Samsung a ouvert les précommandes pour le moniteur ViewFinity S9 5K. Voici ce qui en réalité une alternative intéressante à l’Apple Studio Display.

Comme nous l’avons noté lorsque Samsung a dévoilé les spécifications, le nouveau ViewFinity S9 est destiné aux professionnels créatifs et aux prosumers. Il dispose d’un écran 5K, d’une DCI-P3 à 99%, d’un moteur d’étalonnage des couleurs intégré, d’une webcam 4K, et plus encore.

Il a une structure en métal comme le Studio Display d’Apple et possède des fonctionnalités que l’on doit payer en supplément chez Apple, comme la hauteur, l’inclinaison et l’ajustabilité en pivotement, un écran mat, et bien plus encore inclus dans le prix de 1 599 $.

Précommandes du ViewFinity S9 5K

Samsung avait précédemment annoncé que le lancement du moniteur aurait lieu en août et maintenant la fiche officielle du ViewFinity S9 est en ligne sur Amazon avec les précommandes ouvertes dès maintenant.

La date de lancement est fixée au 28 août, donc le S9 devrait figurer sur le site samsung.com d’ici là, voire plus tôt.

Caractéristiques du moniteur Samsung ViewFinity S9 5K

Design mince en métal

Écran IPS de 27 pouces en 5K – 5120 x 2880

99% DCI-P3

Luminosité de 600 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Durée de réponse de 5 ms

Contraste de 1000:1

Finition d’écran mate

Moteur d’étalonnage des couleurs intégré

Précision des couleurs avec un écart moyen Delta E ≦ 21

Connectivité USB-C et Thunderbolt 4 1 port Thunderbolt 4, 3 ports USB-C, 1 port mini DisplayPort Alimentation de 90 W

Webcam SlimFit 4K intégrée

Haut-parleurs intégrés avec Adaptive Sound+

Samsung Smart Hub pour une utilisation comme téléviseur (télécommande incluse)

Hauteur, inclinaison et pivot ajustables

Installation possible avec un support VESA de 100 x 100 mm

Prix : 1 599 $

Avis

Avantages du ViewFinity S9

Comme je l’ai écrit en juillet, il peut sembler au premier abord qu’il n’y a pas grand-chose pour convaincre les utilisateurs d’Apple de choisir le Studio Display, puisque les deux moniteurs 5K commencent à 1 599 $. Cependant, Samsung inclut certaines fonctionnalités pour lesquelles vous devez payer beaucoup plus cher avec le Studio Display d’Apple.

Pour commencer, pour obtenir le support ajustable en hauteur et en inclinaison avec Apple, cela fait grimper le prix à 1 999 $.

Et si vous souhaitez également obtenir la finition en verre nano-texturé moins réfléchissant, le Studio Display d’Apple coûte 2 299 $ – soit presque 50% plus cher que le ViewFinity S9 de Samsung.

L’écran de Samsung inclut un support pour montage VESA en standard et la webcam 4K pourrait être meilleure que la webcam de 12 MP d’Apple dans le Studio Display.

De plus, avec le ViewFinity S9, vous bénéficiez de la fonctionnalité Smart Hub/TV. Tout cela fait du ViewFinity S9 un package attrayant.

Avantages du Studio Display

Cependant, il est parfois possible de trouver l’Apple Studio Display à un prix inférieur à 1 599 $ PDSF. De plus, il possède certaines fonctionnalités que le ViewFinity S9 n’a pas, comme la prise en charge Siri, la prise en charge de l’audio spatial/Dolby Atmos, des microphones de qualité studio, le choix entre une finition d’écran brillante ou mate, et une alimentation de 96 W en transfert de puissance (contre 90 W avec le ViewFinity).

Et bien sûr, le fait que le Studio Display soit un moniteur Apple officiel pour correspondre à un MacBook ou à un Mac de bureau peut suffire à faire pencher la balance pour beaucoup de gens.

