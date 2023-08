La police dit que des pirates nord-coréens ciblent les exercices militaires américano-coréens

Selon des rapports de Reuters, la police en Corée du Sud affirme que des hackers en Corée du Nord ciblent ses exercices militaires. L’exercice militaire prévu cette semaine est une simulation conjointe avec l’armée américaine. Le lundi de cette semaine, les forces américaines et sud-coréennes commenceront les exercices estivaux Ulchi Freedom Guardian de 11 jours. Le but de cet exercice est d’améliorer leur capacité à faire face aux menaces nucléaires et balistiques en évolution de la Corée du Nord. Cependant, la Corée du Nord réfute ces affirmations en affirmant que ce sont les États-Unis et la Corée du Sud qui se préparent à envahir la Corée du Nord.

Le rapport affirme que les hackers ont des liens avec un groupe nord-coréen appelé Kimsuky. L’Agence de police provinciale de Gyeonggi Nambu a déclaré dans un communiqué :

« … ils ont réalisé leur piratage par le biais de courriels envoyés à des entrepreneurs sud-coréens travaillant au centre de simulation de guerre des exercices combinés Corée du Sud-États-Unis… »

Cependant, la police affirme qu’aucune information militaire classifiée n’a été perdue.

Implications de la tentative de piratage

La tentative de piratage par des hackers nord-coréens soulève plusieurs implications potentielles. Premièrement, cela montre la menace continue posée par les cyberattaques nord-coréennes, qui sont devenues de plus en plus sophistiquées ces dernières années. La Corée du Nord a été accusée d’avoir perpétré plusieurs cyberattaques de grande envergure par le passé. Cela comprend le piratage de Sony Pictures en 2014 et l’attaque de rançongiciel WannaCry en 2017. Cependant, la Corée du Nord nie complètement ces affirmations.

Deuxièmement, la tentative de piratage pourrait être perçue comme une provocation de la part de la Corée du Nord, qui est depuis longtemps hostile aux États-Unis et à la Corée du Sud. La Corée du Nord a précédemment critiqué les exercices militaires conjoints comme une répétition pour une invasion de son territoire. Le pays a depuis demandé l’annulation des exercices.

Enfin, la tentative de piratage souligne l’importance de la cybersécurité dans le domaine militaire.

En conclusion

La tentative de piratage des exercices militaires américano-sud-coréens par des hackers nord-coréens a été rapportée par la police sud-coréenne. Cependant, la Corée du Nord nie ces affirmations. Bien qu’elle nie ces affirmations, ce rapport met en évidence la nécessité de la cybersécurité dans le domaine militaire.

