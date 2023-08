Libérer de l’espace : Les moyens les plus faciles pour nettoyer le stockage de Google Drive et Gmail

Comme vous le savez peut-être, Google vous offre 15 Go de stockage si vous êtes dans le niveau gratuit. Bien que ces 15 Go puissent sembler beaucoup au départ, ils peuvent se remplir progressivement avec des photos, des fichiers volumineux et, surtout, des tonnes d’e-mails. Mais résoudre un problème de faible espace de stockage sur les services Google devient un jeu d’enfant si vous savez comment libérer de l’espace de stockage sur Google Drive.

Vous pouvez bien sûr souscrire à un abonnement mensuel et obtenir plus d’espace de stockage sur Google Drive. Lorsque votre espace de stockage est insuffisant, Google vous demandera si vous souhaitez obtenir plus d’espace de stockage en adhérant au programme Google One. Mais il est vraiment facile de libérer de l’espace de stockage sur Google Drive. Suivez les méthodes ci-dessous.

Commencez par supprimer les gros fichiers

Si vous ne voulez pas supprimer beaucoup de fichiers juste pour libérer de l’espace sur votre Google Drive, concentrez-vous sur les gros fichiers. Google offre déjà une option pour trier les fichiers par taille. Vous n’avez donc pas besoin de parcourir tous les fichiers téléchargés pour trouver les plus volumineux.

Supprimer les gros fichiers de Google Drive sur un PC

Vous pouvez supprimer les gros fichiers de votre Google Drive depuis votre PC. Voici comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Google Drive à partir d’un navigateur.

Cliquez sur l’option Stockage dans le menu à gauche de l’écran.

La page de stockage devrait automatiquement trier tous vos fichiers du plus grand au plus petit. Mais si ce n’est pas le cas, cliquez sur l’option Espace de stockage utilisé sur le côté droit de l’écran. Cela devrait mettre les fichiers en ordre.

Vérifiez tous les gros fichiers qui se trouvent sur votre Google Drive et sélectionnez ceux que vous souhaitez supprimer.

Une fois que vous avez terminé de sélectionner les fichiers que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l’icône de la corbeille qui se trouve en haut de l’écran. Vous pouvez également faire glisser et déposer les fichiers sélectionnés dans la corbeille, qui se trouve sur le côté gauche de l’écran.

Accédez à la corbeille et videz-la en cliquant sur l’option Vider la corbeille dans le coin droit de l’écran.

Cliquez sur supprimer définitivement lorsque vous videz la corbeille.

Supprimer les gros fichiers de Google Drive sur l’application mobile

Vous n’avez pas d’ordinateur à proximité ? Vous pouvez supprimer les gros fichiers de Google Drive depuis l’application mobile. Voici comment faire :

Ouvrez Google Drive et connectez-vous à votre compte si vous n’êtes pas déjà connecté.

Cliquez sur Fichiers, qui se trouve dans le coin droit de l’écran. Il est en bas.

Cliquez sur Nom sous l’option Mon Drive, qui est près du haut de l’écran.

Cliquez sur l’option Espace de stockage utilisé, ce qui organisera automatiquement vos fichiers du plus grand au plus petit.

Appuyez sur l’icône des trois points qui se trouve à côté de l’élément que vous souhaitez supprimer. Et appuyez sur Supprimer.

Accédez à la page Corbeille et videz la corbeille pour supprimer définitivement les fichiers.

Comment supprimer les gros fichiers de Gmail et libérer de l’espace sur Google Drive

Après avoir terminé avec les fichiers de votre Google Drive, vous devriez vérifier si votre compte Gmail occupe plus d’espace que nécessaire. Pour ce faire, suivez ces étapes faciles à suivre :

Ouvrez l’application Gmail sur votre téléphone et connectez-vous.

Cliquez sur la barre de recherche, saisissez « has:attachment larger:10MB » et appuyez sur Recherche. L’application vous montrera ainsi tous les e-mails accompagnés de versions jointes de plus de 10 Mo. Et la meilleure partie est que les e-mails seront triés selon leur taille de manière descendante.

Sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez supprimer pour libérer de l’espace.

Cliquez sur l’icône de la corbeille, qui se trouve en haut à droite de l’écran.

Appuyez sur l’icône < dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Cliquez sur l’icône hamburger dans le coin supérieur gauche, à côté de la barre de recherche dans le courrier.

Appuyez sur Corbeille et videz la corbeille.

Vider le dossier de courrier indésirable de Gmail

Le dossier de courrier indésirable contient essentiellement les e-mails que Gmail détecte comme du courrier indésirable. Comme ces e-mails n’apparaissent pas dans l’espace de visionnage régulier, il est facile d’oublier de vider le dossier. De plus, vous devriez vider le dossier si vous souhaitez libérer de l’espace, car les e-mails indésirables peuvent parfois contenir des versions jointes volumineuses. Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre compte Gmail.

Cliquez sur le dossier Courrier indésirable, qui se trouve sur le côté gauche de l’écran. Si vous ne voyez pas d’option pour accéder au dossier Courrier indésirable, cliquez sur Plus, puis appuyez sur Courrier indésirable.

Lorsque vous êtes dans le dossier Courrier indésirable, sélectionnez tous les messages indésirables et appuyez sur Supprimer.

Comment sauvegarder facilement votre Google Drive

Dans certains cas, vous ne souhaitez peut-être pas supprimer les fichiers présents sur votre Google Drive. Après tout, tous les fichiers que nous stockons ne sont pas inutiles. Eh bien, vous pouvez facilement télécharger les gros fichiers en une seule fois. Voici comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Google Drive.

Sélectionnez tous les fichiers de grande taille.

Cliquez sur les trois points qui se trouvent dans le coin supérieur droit de l’écran.

Cliquez sur Télécharger, et tous les fichiers seront téléchargés en une seule fois.

Une fois les fichiers téléchargés, vous pouvez les stocker sur un disque dur local ou les télécharger sur une autre solution de stockage en ligne gratuite.

Vous pouvez faire de même avec les e-mails de votre compte Gmail. Mais notez que tous les e-mails que vous téléchargez seront au format de fichier .eml.

