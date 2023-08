LG StandByMe Go est une smart TV intéressante dans une mallette.

LG peut avoir disparu du secteur des smartphones, mais en ce qui concerne la gamme d’écrans, il est bien vivant et en pleine forme ! Le géant continue de proposer des téléviseurs et des écrans intelligents intéressants, et il y a un nouveau concept intéressant qui pourrait être parfait pour les voyages. Peut-être êtes-vous en voyage et souhaitez-vous profiter de votre contenu avec un écran de bonne qualité. LG a développé un nouveau dispositif appelé StandByMe GO. Il s’agit d’un écran LCD portable 1080p de 27 pouces que LG appelle un « système de divertissement portable tout-en-un ». Le détail le plus intéressant à propos de cette télévision est qu’elle est intégrée à une mallette, ce qui la rend très pratique pour les déplacements.

LG StandByMe Go – Une télévision portable intéressante

L’écran sort ingénieusement de la mallette via un petit support. Il offre la possibilité de pivoter pour une visualisation en mode paysage ou portrait. Il peut également être posé à plat, se transformant ainsi en une plateforme de tablette gigantesque pour jouer à n’importe quel contenu que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser un écran portable pour les jeux et autres. Il n’y a qu’un seul port HDMI, mais étant donné que c’est une « télévision portable », il est assez facile de comprendre la raison. Vous pouvez brancher votre ordinateur portable de jeu, votre Steam Deck ou même un smartphone.

Le LG StandByMe GO dispose d’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Vous pouvez installer NVIDIA GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming et diffuser des jeux. Vous avez simplement besoin d’une connexion Internet adéquate et d’une manette Bluetooth. Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez utiliser le GO avec Bluetooth, Screen Share ou Apple AirPlay. La télévision dispose d’une fonction de « contrôle de luminosité extérieure » qui amplifie la luminosité maximale. L’un des inconvénients de la télévision est qu’elle ne prend en charge qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il s’agit donc d’un écran standard avec un taux de rafraîchissement moyen.

Le LG StandByMe Go dispose d’une batterie, vous pouvez donc l’utiliser facilement sans source d’alimentation. LG affirme qu’elle peut être utilisée pendant environ 3 heures. Le seul détail manquant est le poids de cette « télévision mallette ». LG ne mentionne le poids nulle part, mais il devrait être aussi lourd qu’un téléviseur de 27 pouces et nous devons également tenir compte de la batterie à l’intérieur.

Le LG StandbyMe GO portable à écran tactile est disponible en précommande sur le site de LG pour 999,99 $. Chaque précommande comprend un haut-parleur Bluetooth LG XBoom 360 offert pour rendre l’offre plus intéressante. Les expéditions débuteront plus tard ce mois-ci, mais la date exacte reste à déterminer.

