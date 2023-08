Présentation de Vifa ChatMini : le premier haut-parleur alimenté par ChatGPT du monde

Depuis le lancement de ChatGPT, nous avons pu observer son intégration dans différents produits grand public. Par exemple, il y a la montre connectée alimentée par ChatGPT d’Amazfit. Mais jusqu’à présent, nous n’avions pas vu l’intelligence artificielle intégrée dans un haut-parleur. Eh bien, cela change aujourd’hui. Découvrez le Vifa ChatMini.

C’est le premier haut-parleur au monde alimenté par ChatGPT, qui sera lancé le 17 août. Et même s’il peut sembler être un simple haut-parleur compact sans fil au premier abord, il a de nombreux tours dans son sac. En plus de ChatGPT, il utilise Wenxin Yiyan de Baidu. Et avec deux chatbots d’intelligence artificielle, le haut-parleur agit en quelque sorte comme un compagnon de conversation dynamique.

Un aperçu détaillé du Vifa ChatMini

L’un des principaux points forts du Vifa ChatMini est sa capacité à tenir des conversations diverses. Vous pouvez en quelque sorte le considérer comme Siri ou Google Assistant, mais avec de meilleures réponses, grâce à l’intégration de ChatGPT. Mais ce ne sont pas seulement les capacités de conversation qui rendent le haut-parleur intéressant.

En plus de cela, le Vifa ChatMini peut offrir aux utilisateurs des encouragements, du réconfort et des conseils. Il considère les états émotionnels et fournit une réponse aidant les utilisateurs. De plus, il bénéficie de tous les pouvoirs génératifs de ChatGPT, ce qui inclut la création de paroles, d’articles, de poèmes et d’autres contenus.

Évidemment, tout le contenu que le Vifa ChatMini proposera dépendra de l’utilisateur. Le haut-parleur peut également répondre aux questions, proposer des quiz et jouer à des jeux. Toutes ces fonctionnalités rendent ce haut-parleur sans fil extrêmement polyvalent. Mais la question principale est : quel est le rendu sonore de ce haut-parleur ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Vifa est une marque audio danoise présente sur le marché depuis 1933. Depuis lors, elle propose des solutions audio haut de gamme destinées au marché de l’audio haut de gamme. Et la bonne nouvelle est que le ChatMini offrira la qualité sonore emblématique pour laquelle Vifa est connue.

Comme vous l’avez peut-être deviné, le ChatMini ne sera pas bon marché. Après tout, c’est une première en son genre et il provient de Vifa. Il sera lancé le 17 août au prix de 259 $. Nous publierons une couverture détaillée après le lancement officiel. Restez donc à l’écoute !

