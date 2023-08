Samsung présente un SSD de 256 To pour les centres de données, stockage à l’échelle du pétabit

Qu’est-il arrivé récemment? Lors du sommet de la mémoire Flash (FMS) 2023, la division semi-conducteurs de Samsung a annoncé avoir créé un SSD de 256 To qui consomme jusqu’à sept fois moins d’énergie qu’une pile de huit SSD de 32 To connectés ensemble. Le SSD est basé sur la technologie QLC et, selon Samsung, offre un niveau d’intégration jamais atteint auparavant. Les nouveaux disques visent les centres de données hyper-évolutifs et les entreprises.

En plus d’annoncer les disques de 256 To, Samsung a également dévoilé l’architecture PBSSD, une solution de haute capacité à l’échelle du pétaoctet qui, selon l’entreprise, « offre une évolutivité grâce à une variation de capacité en fonction de l’application ». En collaboration avec son partenaire Meta, Samsung a également présenté une technologie appelée « Placement flexible des données » (FDP), qui a été ratifiée dans le NVMe et qui permet d’optimiser le placement des données pour améliorer la prévisibilité et les performances globales, tout en réduisant au minimum le coût total de possession. L’entreprise a également souligné que le logiciel utilisé dans la démonstration de FDP était entièrement open source.

Samsung a également présenté d’autres solutions de stockage lors de l’événement, notamment le SSD serveur PM1743, qui avait été annoncé pour la première fois lors du FMS 2022. Samsung affirme qu’il s’agit du premier SSD serveur à utiliser une interface PCIe 5.0 et qu’il est deux fois plus économe en énergie que son prédécesseur. Il est disponible dans des capacités allant jusqu’à 15,36 To et devrait être disponible plus tard cette année pour une utilisation dans le domaine de l’IA générative, comme avec ChatGPT.

De plus, Samsung a annoncé avoir achevé le développement du SSD serveur 2,5 pouces PM9D3a à haute capacité de 7,68/15,36 To. Ces disques utilisent également la norme PCIe 5.0, disposent d’un contrôleur de 8 pouces et sont rapportés être jusqu’à 2,3 fois plus rapides que leur prédécesseur direct. Ils seront disponibles dès le premier semestre de l’année prochaine dans une variété de facteurs de forme et de gammes, en fonction de la demande des clients. En bas de gamme, ils auront des capacités inférieures à 3,84 To, et atteindront jusqu’à 30,72 To en haut de gamme.

Ces dernières années, les SSD haute capacité sont devenus la norme, de nombreuses entreprises annonçant de nouveaux disques offrant des capacités accrues tant pour les entreprises que pour les utilisateurs grand public. Plus tôt cette année, Micron a lancé des SSD de 30 To pour les centres de données, avec une endurance en écriture aléatoire de 4 Ko dix fois supérieure pour une durée de vie améliorée.

Bien que la plupart de ces nouveaux disques haute capacité soient destinés aux entreprises, il est espéré que certains d’entre eux seront disponibles pour les consommateurs plus tôt que tard, car les besoins en stockage continuent d’augmenter pour les utilisateurs partout dans le monde. Les prix des SSD sont également devenus plus abordables ces dernières années, il n’y a donc aucune raison valable pour qu’au moins quelques disques haute capacité ne parviennent pas sur le marché de la vente au détail à l’avenir.

