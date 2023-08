Modèles d’iPhone non publiés référencés dans le code bêta de tvOS 17

Nous sommes à seulement un mois de l’annonce de l’iPhone 15 par Apple, il n’est donc pas surprenant que l’entreprise travaille actuellement sur de nouveaux téléphones. Cependant, plusieurs modèles d’iPhone non divulgués ont été découverts dans le code bêta de tvOS 17, et ils pourraient nous donner une idée de ce à quoi nous attendre pour les nouveaux iPhone.

tvOS 17 pourrait nous donner un indice sur l’iPhone 15

Comme l’a signalé Aaron, quatre modèles d’iPhone non divulgués ont été ajoutés au code bêta 1 de tvOS 17. Ces modèles sont passés inaperçus dans le code jusqu’au bêta 4 de tvOS 17, mais ont maintenant été supprimés par Apple. Les identifiants de modèle sont les suivants :

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

Il n’y a pas vraiment de logique précise derrière ces identifiants, ils sont généralement organisés par famille de puces. Par exemple, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone SE de 3e génération sont identifiés comme « iPhone14,x ». En revanche, l’iPhone 14 Pro est identifié comme « iPhone15,x » car il est doté de la puce A16 Bionic.

Sur cette base, nous pouvons supposer que l’iPhone15,4 et l’iPhone15,5 sont les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Plus, tandis que l’iPhone16,1 et l’iPhone16,2 sont l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 et le 15 Plus seront équipés de la même puce A16 Bionic que l’iPhone 14 Pro actuel, ce qui expliquerait que les nouveaux téléphones fassent partie de la famille « iPhone15,x ».

En même temps, les nouveaux identifiants iPhone16,1 et iPhone16,2 laissent entendre des iPhones alimentés par une puce nouvelle et non divulguée, qui est probablement la puce A17 tant attendue basée sur une technologie de 3 nanomètres.

D’autres iPhones non divulgués ont été découverts

Mais selon Aaron, il y a deux autres modèles d’iPhone non divulgués répertoriés dans le code bêta de tvOS 17, et ceux-ci sont plus intrigants. Identifiés comme iPhone14,1 et iPhone14,9, ces iPhones non divulgués sont associés à des puces A15 Bionic. Mais il est difficile de dire exactement de quels modèles il s’agit pour le moment.

Alors qu’il pourrait s’agir en réalité d’iPhone non divulgués, il n’est pas rare de trouver des restes d’identifiants de modèles dans le code iOS qui n’ont jamais été utilisés par un appareil réel. Mais il existe certaines théories intéressantes concernant ces identifiants.

a suggéré qu’Apple pourrait envisager de relancer le même iPhone SE de 3e génération et même l’iPhone 13 mini avec un port USB-C au lieu de Lightning, car toute la gamme de l’iPhone 15 aura un port USB-C. Cependant, cela n’aurait pas beaucoup de sens à moins qu’Apple ne prévoie également de mettre à jour l’iPhone 14 avec le port USB-C, car ces modèles devraient rester disponibles dans la gamme pendant au moins une autre année.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur un nouvel iPhone SE avec un écran OLED plus grand pour 2024, il semble donc plus plausible qu’Apple attende pour mettre le port USB-C sur ce nouveau modèle.

Mais quelles sont vos théories sur ces identifiants de modèles ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.



