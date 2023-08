La nouvelle avancée de la Chine dans la guerre des microprocesseurs : Un bouleversement pour le monde ?

Enfin, il semble que la Chine commence à riposter aux sanctions de différents pays. Le pays a récemment imposé des restrictions à l’exportation de deux matériaux importants. Ces matériaux sont principalement utilisés dans la production de puces informatiques. En ce qui concerne cela, nous faisons référence au gallium et au germanium. Cette décision de la Chine est le résultat de son conflit en cours sur la technologie des semi-conducteurs avec les États-Unis.

Selon cette nouvelle règle, les entreprises en Chine doivent obtenir des licences spéciales pour exporter du gallium et du germanium. Ces minéraux sont essentiels dans la fabrication de puces informatiques et diverses applications militaires. Washington a agi pour limiter l’accès de Pékin aux technologies avancées de microprocesseurs. Par conséquent, cela se présente comme une réponse de la Chine.

La Chine domine largement la chaîne d’approvisionnement mondiale en gallium et en germanium. Selon l’Alliance pour les matières premières tests (CRMA), la Chine produit 80% du gallium mondial. Le pays produit également 60% du germanium dans le monde entier.

Il est important de souligner que ces éléments font partie de la catégorie des « métaux mineurs ». Cela est dû au fait que ces minéraux ne se trouvent pas à l’état naturel. Ils se forment en tant que sous-produits produits par d’autres processus industriels.

D’autres pays ont imposé des restrictions d’exportation à la Chine

Outre les États-Unis, d’autres pays comme le Japon et les Pays-Bas, où se trouve le fabricant d’équipements clés pour puces ASML, ont également imposé des restrictions à l’exportation de technologies de puces vers la Chine. Les analystes suggèrent que la décision de la Chine de limiter l’exportation de gallium et de germanium n’est pas une coïncidence, mais une réponse aux restrictions d’exportation de puces imposées par ces pays. Il semble s’agir d’une mesure de réciprocité, avec la Chine indiquant que si elle est privée de puces, elle restreindra l’approvisionnement en matériaux tests nécessaires à la fabrication de puces.

Il est indéniable que la Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes économies du monde. Pour cette raison, la multiplication des conflits entre ces deux superpuissances commence à susciter des inquiétudes. Les gouvernements adoptent de plus en plus des politiques protectionnistes. Ils stockent des matériaux essentiels pour exercer leur influence sur d’autres pays et protéger leurs industries nationales. Cette tendance reflète un éloignement de la croyance précédente en la mondialisation, où les marchés internationaux étaient censés fournir les matériaux nécessaires.

Le Dr Gavin Harper, chercheur en matériaux tests à l’Université de Birmingham, a souligné les implications potentielles de telles activités. Il a souligné que ce changement d’approche aura des conséquences significatives sur les industries occidentales. « S’appuyer fortement sur un seul pays pour les matériaux tests tels que le gallium et le germanium pose un défi de taille pour leur survie », a-t-il déclaré. « Cela expose également des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement mondiale qui peuvent avoir de graves conséquences pour les industries et les consommateurs du monde entier », a-t-il ajouté.

Importance des matériaux pour microprocesseurs tels que le gallium et le germanium

L’arséniure de gallium est une combinaison de gallium et d’arsenic. Il est principalement utilisé dans l’application de puces informatiques hautes fréquences, de diodes électroluminescentes (LED) et de dalle solaires. L’inconvénient est que seules quelques entreprises dans le monde peuvent produire du gallium arséniure avec la pureté appropriée pour l’électronique. Cela en réalité un matériau hautement spécialisé et limité. Tout comme le gallium, le germanium est également un minéral très important. Il est utilisé dans des domaines tels que la fabrication de microprocesseurs, de cellules solaires et de jumelles de vision militaire.

Colin Hamilton de la société d’investissement BMO Capital Markets affirme qu’il peut y avoir des alternatives. Il a suggéré que l’approvisionnement régional en provenance des fonderies de métaux de base pourrait fournir des alternatives au gallium et au germanium. Cependant, trouver des subventions pour des semi-conducteurs de haute qualité sera une tâche difficile. Cela est dû à la domination de la Chine dans ce secteur.

Un rapport du Pentagone affirme également que les États-Unis disposent actuellement de stocks de germanium. Cependant, le pays ne dispose pas de suffisamment de réserves de gallium.

Réponse des États-Unis

Étant donné que ces nouvelles restrictions chinoises auront des effets sur les États-Unis, ces derniers ont décidé d’agir rapidement. Le département américain de la Défense travaille activement à améliorer l’exploitation minière et le traitement des matériaux tests sur le plan intérieur. Cette initiative vise à soutenir la chaîne d’approvisionnement en microélectronique et spatiale. Ainsi, elle garantit la résilience du pays face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Il est indéniable que la Chine domine largement l’exportation du gallium et du germanium. Néanmoins, il existe des alternatives potentielles pour réduire la dépendance à l’égard du pays. Eurasia Group, un cabinet de conseil en risques politiques, a souligné que des installations d’exploitation minière et de traitement peuvent être trouvées en dehors de la Chine.

Anna Ashton, directrice des affaires d’entreprise de la Chine chez Eurasia, a fait ces déclarations. Elle a déclaré qu’il existe déjà des efforts visant à développer et à traiter des sources alternatives de gallium et de germanium. Elle a également mentionné la nécessité d’augmenter le recyclage et de trouver des subventions facilement disponibles.

Conflit entre la Chine et les États-Unis concernant les matériaux de microprocesseurs : Quels sont les effets possibles?

Ce conflit peut sembler être entre les deux nations. Cependant, il va au-delà des nations impliquées. Un tel conflit s’étend au-delà des frontières des nations et affecte l’humanité dans son ensemble. Il est essentiel de s’assurer que nous disposons des bons matériaux pour les énergies propres et la réduction de la pollution afin de créer des technologies meilleures et plus respectueuses de l’environnement.

L’impact immédiat de ces restrictions d’exportation peut ne pas être visible rapidement. Cependant, les experts estiment qu’il est important de surveiller attentivement la situation. Il doit y avoir une sensibilisation et d’autres mesures proactives disponibles pour faire face aux éventuels défis futurs. Cela est dû au fait que de tels matériaux jouent un rôle important dans la construction de l’avenir des technologies durables. Cela aura en retour un impact sur la vie quotidienne de chacun de différentes manières.

Pour cette raison, il est essentiel de donner la priorité à des stratégies à long terme pour assurer un approvisionnement stable et fiable en matériaux tests pour les microprocesseurs. Cela contribuera à l’avancement du progrès technologique et à un avenir durable pour le monde en général.

