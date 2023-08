Sources: Apple se prépare pour un événement iPhone 15 Pro potentiellement prévu pour le 13 septembre

Il y a presque un an, Apple a annoncé la gamme d’iPhone 14, et maintenant nous entendons beaucoup de rumeurs sur l’iPhone 15. Mais une chose qui n’est pas encore claire, c’est quand Apple annoncera les nouveaux téléphones. Selon des informations consultées par Netcost-security.fr, Apple prévoit d’annoncer les nouveaux iPhones lors de la troisième semaine de septembre.

Apple tiendra un événement iPhone 15 le 13 septembre

Plusieurs sources bien informées ont déclaré à Netcost-security.fr que les opérateurs de téléphonie mobile ont demandé à leurs employés de ne pas prendre de congés le 13 septembre en raison d’une annonce majeure sur les smartphones. Bien que cela n’indique pas nécessairement que le lancement est lié à Apple, la société est connue pour organiser son événement iPhone en septembre.

Alors que la plupart des annonces d’iPhone ont eu lieu un mardi, l’événement de l’année dernière a eu lieu le 7 septembre, un mercredi. Étant donné que le 13 septembre est également un mercredi, c’est peut-être la date choisie par Apple pour organiser son événement spécial le mois prochain.

Si Apple annonce effectivement les nouveaux iPhones le 13 septembre, nous prévoyons que les précommandes commenceront le vendredi 15 septembre, avec le lancement officiel une semaine plus tard, le 22 septembre. Pour comparaison, les précommandes de l’iPhone 14 ont commencé le 9 septembre, avec une sortie officielle en store le 16 septembre. Bien sûr, il peut y avoir quelques exceptions.

L’année dernière, les ventes de l’iPhone 14 Plus ont commencé le 7 octobre en raison de problèmes d’approvisionnement. Un retard similaire s’est également produit en 2020, affectant le lancement de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 12 mini. Certains analystes ont prédit qu’au moins l’un des modèles d’iPhone 15 pourrait être retardé cette année, tandis que d’autres croient que les ventes de tous les nouveaux modèles commenceront en septembre malgré « les pénuries sévères ».

Plus d’informations sur le nouvel iPhone

Selon les rumeurs, l’iPhone 15 aura un nouveau design avec des bords légèrement courbés et des bordures plus fines autour de l’écran. Les quatre nouveaux modèles seront dotés de Dynamic Island et de l’USB-C au lieu de Lightning. Pour les modèles Pro, on s’attend à ce qu’Apple remplace le cadre en acier inoxydable par un nouveau en titane.

Alors que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront alimentés par la puce A16 Bionic présente dans l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max s’appuieront sur la nouvelle puce A17. Exclusivement sur le modèle Pro plus grand, Apple ajoutera un nouvel objectif à périscope pour un meilleur zoom optique.

D’après certains rapports, les prix des nouveaux iPhones pourraient augmenter jusqu’à 200 $ par rapport à la génération actuelle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :