AnTuTu dévoile les smartphones les plus puissants de juillet

AnTuTu, la plateforme renommée pour l’évaluation des performances des smartphones, a récemment dévoilé son classement des smartphones les plus puissants pour le mois de juillet. L’accent de ce classement est mis sur le segment haut de gamme des appareils mobiles Android. Et il n’est pas surprenant que la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm domine la liste.

AnTuTu : voici les smartphones les plus puissants sur le marché

En tête du classement se trouve le Red Magic 8S Pro, qui a obtenu un score incroyable de 1 633 002. Les experts attribuent cette performance remarquable à l’intégration de la version surcadencée de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et du système de refroidissement avancé ICE 12 présent dans ce modèle.

Un examen plus attentif du classement révèle la présence écrasante de Qualcomm. Sur les dix positions disponibles, neuf sont occupées par des smartphones alimentés par la puce Snapdragon 8 Gen 2. La seule exception est le Vivo X90s classé cinquième, qui est équipé de la puce Dimensity 9200+ de MediaTek.

Fait intéressant, le Vivo X90s détenait le titre de smartphone le plus puissant en juin. Cependant, les mises à jour de ses concurrents l’ont repoussé à une respectable cinquième position. Le iQOO 11S occupe la deuxième place, tandis que le Vivo X90 Pro+ revendique la troisième place. L’avantage du modèle iQOO réside dans ses 16 Go de RAM. Cela lui permet d’offrir des performances plus rapides et plus fluides par rapport à son rival Vivo, qui ne propose « que » 12 Go de RAM.

Bien que les appareils Samsung ne figurent pas parmi les gagnants de ce classement, la domination de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm est indéniable. Ses performances exceptionnelles continuent de fixer une norme élevée à laquelle les autres fabricants doivent se conformer.

En conclusion, le classement de juillet d’AnTuTu met en évidence la suprématie de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm dans le segment des téléphones Android haut de gamme. Le Red Magic 8S Pro occupe la première place avec des performances exceptionnelles. Tandis que le Vivo X90s et le iQOO 11S sécurisent des positions notables dans le classement. La concurrence pour la supériorité des performances entre ces smartphones continue de stimuler l’innovation dans l’industrie. Ce qui bénéficie aux consommateurs avec des appareils de plus en plus puissants.

