Contrapointe : les expéditions de smartphones aux États-Unis connaissent une baisse de 24 %

Le marché des smartphones aux États-Unis rencontre des problèmes. Au deuxième trimestre de 2023, les expéditions ont chuté de 24% par communiqué à l’année précédente, selon une étude de marché réalisée par Counterpoint. Il s’agit du troisième trimestre consécutif de baisse des ventes.

Le marché des smartphones aux États-Unis en baisse : Quelles sont les raisons de cette déclin ?

Il existe plusieurs facteurs qui contribuent au déclin du marché des smartphones aux États-Unis. L’un d’eux est la récente crise économique, qui rend les consommateurs hésitants à changer de téléphone. De plus, le marché des téléphones pliables connaît une forte croissance, ce qui lui fait gagner des parts de marché aux dépens des smartphones traditionnels.

Commentant la baisse des expéditions de smartphones, l’analyste de recherche Matthew Orf a déclaré : « La demande des consommateurs pour les smartphones était tiède au deuxième trimestre de 2023, avec la baisse estivale des ventes qui survient plus tôt. Malgré la baisse de l’inflation au cours du trimestre et la vigueur continue du marché de l’emploi, les consommateurs hésitaient à changer de téléphone en raison de l’incertitude du marché. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au troisième trimestre de 2023, mais les attentes concernant l’iPhone 15 à venir restent optimistes. »

La crise économique

L’économie américaine est confrontée à plusieurs défis, notamment une forte inflation, des taux d’intérêt en hausse et une possible récession. Ces facteurs rendent les consommateurs plus prudents dans leurs dépenses et les poussent à reporter les achats non essentiels, tels que les nouveaux smartphones.

Le marché des téléphones pliables

Le marché des téléphones pliables est un marché relativement nouveau, mais il connaît une croissance rapide. Au deuxième trimestre de 2023, les expéditions de smartphones pliables ont augmenté de 265% par communiqué à l’année précédente. Cette croissance est stimulée par plusieurs facteurs, notamment la popularité croissante des designs pliables, l’introduction de téléphones pliables plus abordables et la demande croissante de smartphones haut de gamme.

L’impact du déclin

Le déclin du marché des smartphones aux États-Unis a un impact significatif sur l’industrie. Les fabricants de smartphones voient leurs revenus diminuer et sont contraints de réduire leurs coûts. Cela entraîne des pertes d’emplois dans l’industrie et affecte également la disponibilité des nouveaux smartphones.

L’avenir du marché des smartphones aux États-Unis

Il est difficile de dire ce que l’avenir réserve au marché des smartphones aux États-Unis. Cependant, plusieurs facteurs pourraient contribuer à une reprise du marché. Il s’agit notamment d’une amélioration de l’économie mondiale, de l’introduction de téléphones pliables plus abordables et du lancement de nouvelles fonctionnalités innovantes qui stimulent la demande de nouveaux smartphones.

En attendant, le marché des smartphones aux États-Unis fait face à des défis. Cependant, il existe encore quelques points positifs, comme le marché des téléphones pliables. Il sera intéressant de voir comment le marché évolue au cours des prochains trimestres.

Voici quelques réflexions supplémentaires sur le déclin du marché des smartphones aux États-Unis :

La crise économique devrait continuer à peser sur le marché à court terme.

Le marché des téléphones pliables est un point positif, mais il représente toujours une petite partie du marché global.

L’iPhone 15 pourrait être un lancement majeur, mais il n’est pas clair s’il sera suffisant pour compenser la faiblesse du marché Android.

Les perspectives globales du marché des smartphones aux États-Unis sont incertaines.

Cependant, il y a également des raisons d’être optimiste quant à l’avenir du marché des smartphones aux États-Unis.

L’économie américaine est toujours la plus grande au monde, et il y a une population importante et croissante d’utilisateurs de smartphones.

L’industrie des smartphones innove constamment, et de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux appareils peuvent stimuler la demande.

Le marché des smartphones aux États-Unis reste relativement compétitif, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix et de meilleurs produits pour les consommateurs.

Globalement, l’avenir du marché des smartphones aux États-Unis est incertain. Cependant, plusieurs facteurs pourraient contribuer à une reprise du marché. Il sera intéressant de voir comment le marché évolue au cours des prochaines années.

