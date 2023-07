Les fans du Moyen-Orient inquiets quant à la sortie de Spider-Man 2 de Marvel

La sortie très attendue de Marvel’s Spider-Man 2 de Sony a rencontré des problèmes au Moyen-Orient. Les précommandes et les informations clés ont été supprimées du site web du PS Store. Certains joueurs ont été remboursés pour leurs achats précédents. Ils ont signalé qu’ils ne pouvaient pas précommander le jeu dans des pays tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït.

Impossible de précommander Marvel’s Spider-Man 2

par u/Common_Big_2186 in SpidermanPS4

L’absence d’option de précommande et d’informations clés telles que l’édition numérique de luxe, la classification par âge, le prix et la date de sortie suscitent des inquiétudes quant à une possible restriction régionale. L’interdiction de divers jeux, tels que Final Fantasy 16, au Moyen-Orient n’est pas nouvelle. Bien qu’il n’y ait pas de réponse officielle, certains fans estiment que les règles du Moyen-Orient contre les jeux et les contenus LGBTQ+ pourraient être la raison.

Dans le cas de Marvel’s Spider-Man 2, il est important de souligner que les sites de ventes du Moyen-Orient ne répertorient le jeu que comme étant « annoncé », tandis que d’autres régions proposent des descriptions plus détaillées du jeu. Tout cela rend l’avenir du jeu dans la région encore plus incertain.

Raisons de l’interdiction de Spider-man 2 au Moyen-Orient

Après que Sony a commencé à recueillir des précommandes pour l’exclusivité PS5, les personnes étaient plus excités à l’idée d’une éventuelle interdiction. De plus, une nouvelle bande-annonce narrative pour Spider-Man 2 a montré la première apparition de Venom en action pour la première fois, augmentant l’intérêt.

Les cinémas du Moyen-Orient ont dû retirer Spider-Man: Across the Spider-Verse. Cela s’est produit en raison de messages pro-trans et en raison de lois strictes et de censure concernant le contenu LGBTQ+. Les joueurs du Moyen-Orient s’inquiètent de pouvoir obtenir Marvel’s Spider-Man 2 en raison de règles indéfinies.

Les personnages LGBTQ existent depuis des siècles et font désormais partie de la culture moderne, comme Marvel. Dans les films Marvel, Loki, basé sur les mythes nordiques, est un personnage queer.

Le support de Marvel aux personnages LGBTQ a conduit à de nombreux super-héros queer, comme un Captain America gay et Iceberg des X-Men. Le président des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé la présence de plus de super-héros LGBT à l’avenir.

Le jeu Spider-Man 2 d’Insomniac était censé comporter des références LGBTQ+. Les jeux précédents ont présenté des drapeaux de fierté dans les rues de New York. Le premier jeu a également présenté Felicia Hardy, alias Black Cat, une personne bisexuelle, dans l’histoire principale et dans le contenu téléchargeable.

Date de sortie

La page Spider-Man 2 sur les sites Web locaux de PlayStation affiche un message indiquant : « Date de sortie à déterminer ». Au fait, Spider-Man 2 sortira dans le monde entier le 20 octobre. Il sera exclusif à la PS5. Mais la situation au Moyen-Orient est encore incertaine. Les fans attendent donc plus de détails. Ils espèrent une solution qui leur permettra de jouer au jeu tant attendu sans restriction.

