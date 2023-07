MIUI Ajoute la fonctionnalité Cadre de Capture d’Écran à 59 nouveaux appareils [APK]

MIUI de Xiaomi, un système d’exploitation populaire basé sur Android connu pour son interface riche en fonctionnalités, a récemment introduit une nouveauté passionnante dans sa fonctionnalité de capture d’écran. Avec la dernière mise à jour, 59 nouveaux appareils Xiaomi et Redmi prennent désormais en charge la fonction « Cadre de capture d’écran », permettant aux utilisateurs d’ajouter un élégant cadre autour de l’écran du téléphone lors de la capture d’écran.

Appareils compatibles avec le cadre de capture d’écran de MIUI

Les nouveaux appareils qui ont maintenant accès à la fonction « Cadre de capture d’écran » sont les suivants :

Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Xiaomi 12 Pro Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11 Pro Xiaomi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Civi 1 Xiaomi Civi 1S Redmi K40 Gaming Redmi K40 POCO F3 Redmi K40 Pro Mi 11i Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 5G Redmi Note 11T 5G POCO M4 Pro 5G Redmi Note 10T 5G Redmi Note 10 5G Redmi Note 11SE 5G POCO M3 Pro 5G Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12 Pro Dimensity Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Xiaomi Civi 2 Xiaomi 13 Lite Redmi K50 Gaming POCO F4 GT Redmi K50 Redmi K50 Pro POCO F4 Redmi K40S Xiaomi 12T Pro Redmi K50 Ultra Redmi Note 11T Pro 5G POCO X4 GT Redmi Note 12T Pro Redmi Note 11R Redmi K60 POCO F5 Pro Redmi K60 Pro Redmi K60E Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Turbo POCO F5 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12R Pro 5G Redmi Note 12 Pro Speed POCO X5 Pro 5G Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi Redmi Pad Xiaomi Civi 3

Voici les appareils qui avaient déjà cette fonctionnalité :

Redmi K20 Mi 9T Redmi K30 POCO X2 Redmi K30 5G POCO F2 Pro Redmi K30 Pro Redmi K30 Ultra Mi 9 Pro 5G Mi 9 Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10S Mi 11 Redmi Note 9T 5G Redmi 9T Redmi Note 9 Pro 5G Mi 10T Lite

Comment obtenir la nouvelle fonctionnalité Cadre de capture d’écran ?

Pour profiter de cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer la dernière version V1.4.76-07272045 de l’application MIUI Screenshot. Une fois la mise à jour installée, la capture d’écran est aussi simple que jamais. Après avoir pris une capture d’écran, les utilisateurs peuvent entrer dans l’aperçu de la capture d’écran et appuyer sur le bouton « Ajouter un cadre de l’appareil » situé en haut de l’écran. À partir de là, ils peuvent sélectionner et appliquer le cadre souhaité à leur capture d’écran, ajoutant instantanément une touche d’élégance et de personnalisation à leurs captures.

Cette amélioration passionnante ajoute non seulement une touche d’unicité aux captures d’écran des utilisateurs, mais reflète également l’engagement de Xiaomi à fournir des fonctionnalités innovantes et des améliorations sur sa large gamme d’appareils. Les utilisateurs peuvent maintenant mettre en valeur leurs moments préférés, leurs réalisations ou leurs messages dans un cadre élégant, améliorant ainsi l’attrait visuel global de leurs captures d’écran.

L’introduction de la fonction Cadre de capture d’écran à une telle liste d’appareils démontre l’engagement de Xiaomi à améliorer continuellement l’expérience utilisateur et à étendre ses offres logicielles. Les utilisateurs peuvent maintenant libérer leur créativité et donner une touche personnelle à leurs captures d’écran avec la nouvelle mise à jour de MIUI.

Donc, si vous possédez l’un des appareils récemment ajoutés et souhaitez ajouter une touche d’élégance à vos captures d’écran, n’oubliez pas de mettre à jour votre application de capture d’écran et de commencer à explorer la gamme passionnante de cadres qui vous sont proposés. Capturez votre écran avec style grâce à la fonction Cadre de capture d’écran de MIUI !

