Galaxy Z Flip 5 Vs Z Flip 4, vaut-il le coup de dépenser plus d’argent ?

Enfin, l’entreprise sud-coréenne Samsung a lancé la dernière édition de son téléphone pliable le plus vendu, le Samsung Galaxy Z Flip5. En plus du Z Flip 5, Samsung a également lancé le Galaxy Z Fold 5, la nouvelle série de montres Galaxy watch 6 et d’autres appareils électroniques grand public. Malgré le lancement de plusieurs produits, le point culminant de l’événement semble être le Z Flip 5. Cela s’explique par le fait que l’appareil présente le plus grand bond en avant depuis que Samsung a commencé à commercialiser la gamme Z Flip.

Le Galaxy Z Flip5 présente plusieurs améliorations majeures par communiqué à ses prédécesseurs. Cependant, la plus remarquable de toutes est son écran extérieur. Pour confirmer les rumeurs, le Galaxy Z Flip5 dispose également d’une technologie de pliage sans espace. Cela lui permet de se plier complètement à plat sans aucun espace comme ceux que nous avons pu observer sur les anciens modèles.

Samsung s’est assuré que le Galaxy Z Flip5 bénéficie de mises à niveau utiles dans des domaines importants ainsi que de son prix. La gamme Galaxy Z Flip est l’un des smartphones pliables les plus vendus au monde. Un élément qui joue un rôle majeur dans ses ventes est son prix nettement inférieur. Mais la dernière édition semble avoir adopté une approche différente en termes de prix. Alors que le Flip4 a été lancé à partir de 999 dollars, le Z Flip5 commence à partir de 1049 dollars. Cela représente une différence de 50 dollars.

50 dollars ne semblent pas être une grande différence, mais cela soulève une question importante. Est-ce que le Flip5 vaut les quelques dollars supplémentaires ? Les propriétaires du Z Flip4 devraient-ils envisager de passer à la dernière édition ? C’est ce que cet article va aborder. Cet article aidera les acheteurs à prendre une décision éclairée quant à une éventuelle mise à niveau.

Comparaison entre le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Flip5

la meilleure façon de décider s’il faut passer à la dernière version de n’importe quel smartphone est d’examiner de plus près les caractéristiques de chacun d’entre eux. Ainsi, les utilisateurs pourront déterminer si la nouvelle édition présente réellement des avantages utiles par communiqué à l’édition précédente. En prenant en compte le Galaxy Z Flip5, Samsung a vraiment apporté de nombreuses améliorations, même si d’autres domaines restent les mêmes. Par exemple, les utilisateurs qui s’attendent à des objectifs d’appareil photo améliorés pourraient être déçus. En effet, l’appareil est fourni avec les mêmes configurations d’appareil photo que le Flip4. Ci-dessous, nous comparerons des fonctionnalités telles que le design, l’écran, l’appareil photo, la batterie, la puce et les capacités de stockage des deux appareils.

Design (Galaxy Z Flip5 vs Z Flip4)

L’une des principales différences qui attirera beaucoup de personnes vers le Galaxy Z Flip5 est son design. En le tenant dans votre main, vous ne ressentirez peut-être pas beaucoup de différence. Cependant, la mise à niveau massive de l’écran extérieur rend le Z Flip5 beaucoup plus attrayant que son prédécesseur. Alors que le Flip4 dispose d’un écran extérieur plus petit de 1,9 pouce, le Z Flip5 dispose d’un écran extérieur plus grand de 3,4 pouces.

Ils ont tous les deux le même poids de 187g. Cependant, Samsung a réalisé de nombreuses améliorations au niveau de la conception de la charnière du Z Flip5 pour le rendre plus mince. Un autre point d’attraction est l’absence d’espace de pliage dans le Flip5. Finalement, Samsung a réussi à corriger son espace disgracieux pour permettre au Galaxy Z Flip5 de se plier complètement comme les autres téléphones à clapet tels que le Huawei P50 Pocket.

Ecran (Galaxy Z Flip5 vs Flip4)

Eh bien, il n’y a pas grand-chose à dire ici. Samsung ne semble pas s’être beaucoup concentré sur l’écran lors de la construction du Galaxy Z Flip5. Les deux appareils ont beaucoup en commun en ce qui concerne l’écran. De la résolution de l’écran, au taux de rafraîchissement en passant par la taille de l’écran, tout est identique. Malgré l’augmentation de la luminosité à 1700 nits sur le Fold5, le Flip5 conserve les mêmes 1200 nits que le Flip4. La seule légère différence ici est le ratio écran-corps. Alors que le Galaxy Z Flip4 a un ratio écran-corps de 84,5 %, le Flip5 présente un ratio écran-corps de 85,5 %. Comme vous pouvez vous en douter, la différence d’écran est très difficile à remarquer. À part cela, tout le reste reste le même. Même le pli au milieu de l’écran pliable a la même profondeur, ce qui est assez décevant.

Appareil photo (Galaxy Z Flip5 vs Flip4)

Si votre principale motivation pour passer au Z Flip5 est l’appareil photo, vous devrez peut-être attendre le Flip6 l’année prochaine. En effet, Samsung a repris les appareils photo du Flip4 et les a placés dans le Flip5. Il n’y a pas la moindre différence de caractéristique d’appareil photo entre les deux smartphones.

Batterie (Galaxy Z Flip5 vs Flip4)

Une autre partie décevante du Galaxy Z Fold5 peut être sa batterie. C’est-à-dire si vous n’êtes pas trop satisfait de l’autonomie de la batterie du Flip4. Le Flip5 est également équipé de la même batterie de 3700mAh que celle utilisée par la société sud-coréenne dans son prédécesseur. Vous disposez également du même chargement 25W, de la charge sans fil 15W, ainsi que de la recharge sans fil inversée de 4,5W.

Les utilisateurs qui optent pour le Z Flip5 peuvent avoir un léger avantage sur les utilisateurs du Flip4 en termes d’autonomie de la batterie. C’est parce que l’écran extérieur plus grand du Flip5 est désormais plus utile. Beaucoup d’utilisateurs se retrouveront à utiliser l’écran extérieur beaucoup plus souvent que sur le Flip4. Cela permettra de conserver beaucoup d’énergie puisqu’ils n’auront pas à ouvrir le téléphone pour chaque petite chose.

Chipset et Capacité de Stockage

En termes de caractéristiques techniques, c’est là que se situe la principale différence. Bien que les deux appareils disposent de 8 Go de RAM, le Flip5 se démarque en termes de stockage, avec une capacité minimale de 256 Go au lieu de 128 Go. Il dispose également d’un stockage UFS 4.0 plus rapide que l’UFS 3.1 du Flip4.

En ce qui concerne la puce, le Flip5 est également doté du dernier processeur de Qualcomm. Le nouveau téléphone à clapet de Samsung est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Pendant ce temps, le Flip4 était fourni avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Avec ces améliorations notables, les utilisateurs du Flip5 constateront que leurs appareils répondent plus rapidement et ouvrent les applications plus rapidement que le Flip4.

Le Galaxy Z Flip5 vaut-il la mise à niveau ?

En prenant en compte les fonctionnalités améliorées telles que le stockage, la puce, l’écran extérieur et le pliage sans espacement du Galaxy Z Flip5, cela vaut vraiment la peine de procéder à la mise à niveau. Au moins, l’écran extérieur et le pliage sans espace justifient les quelques dollars supplémentaires. Cependant, si un utilisateur recherche des caractéristiques d’appareil photo améliorées et une autonomie de batterie accrue, cette mise à niveau peut ne pas être nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent rendre la mise à niveau intéressante, mais cela dépend uniquement des préférences de l’utilisateur.

