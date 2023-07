La carte Apple contribue à une autre perte de 667 millions de dollars pour Goldman Sachs : « Nous n’avons pas bien exécuté »

En janvier dernier, nous avons appris qu’Apple Card avait été responsable de plus d’un milliard de dollars de pertes pour Goldman Sachs au cours des dernières années. Actuellement, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Apple envisage de quitter Goldman pour Amex, cette dernière a publié ses résultats du deuxième trimestre et les résultats ne sont pas encourageants.

Le montant exact des pertes de Goldman Sachs liées à son partenariat avec Apple n’est pas tout à fait clair, mais depuis 2020, elles se situent quelque part entre 1 et 3 milliards de dollars.

Nous avons appris plus tôt cette année que ces pertes dans le secteur de la banque des particuliers provenaient principalement d’Apple Card et d’une acquisition de Goldman appelée GreenSky.

Quant à savoir pourquoi Goldman connaît des difficultés avec ses offres naissantes de banque des particuliers, l’entreprise affirme que la principale cause en est les provisions pour pertes sur prêts, qui sont lorsque une banque doit compenser des soldes de cartes de crédit impayés et des prêts supérieurs aux attentes.

Plus d’un demi-milliard de pertes supplémentaires

Actuellement, Goldman a partagé ses résultats du deuxième trimestre 2023 et les résultats montrent des problèmes continus pour Apple Card et les autres produits bancaires de Goldman destinés aux consommateurs.

« Platform Solutions » est le nom de la division qui comprend Apple Card, plusieurs cartes de crédit General Motors et d’autres services bancaires destinés aux consommateurs de Goldman.

Seulement au cours du trimestre de juin, la banque a enregistré une perte nette de 667 millions de dollars (une perte avant impôts de 872 millions de dollars). Bien que la division ait enregistré une augmentation de revenus, les provisions pour pertes sur crédits étaient très élevées.

En mangeant rapidement tous les 659 millions de dollars de revenus trimestriels et plus, Goldman a enregistré 544 millions de dollars de pertes de crédit et 987 millions de dollars de dépenses d’exploitation.

Nous ne connaissons pas le montant des pertes liées à Apple Card, mais il est probablement important. En combinant les 248 millions de dollars de pertes de Goldman au premier trimestre pour cette division avec ses résultats du deuxième trimestre, cela représente déjà 915 millions de dollars de pertes pour 2023.

Les réflexions du PDG de Goldman

Fin juin, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a admis lors d’une interview avec CNBC que « nous n’avons pas bien exécuté » en ce qui concerne ses offres bancaires destinées aux consommateurs.

Il y a plusieurs facteurs intéressants expliquant pourquoi le géant de la banque n’a pas pu rivaliser sur le marché des consommateurs, mais cela comprend le fait de ne pas avoir de personnel avec des décennies d’expérience dans les services aux consommateurs et sous-estimer la concurrence dans ce domaine.

Découvrez la vidéo complète de 10 minutes de CNBC sur les raisons pour lesquelles les efforts de Goldman dans le secteur des consommateurs ont échoué.

Avenir d’Apple Card

Avec les pertes de banque des particuliers de Goldman s’élevant à près d’un milliard de dollars pour la seule première moitié de 2023, la banque souhaite probablement se retirer de son partenariat avec Apple autant, voire plus, qu’Apple souhaiterait le faire.

Nous devrons attendre pour voir si Amex est intéressée et capable de devenir le nouveau partenaire d’Apple, mais une chose est sûre : le plan de Goldman de revenir à l’équilibre avec sa division de banque des particuliers d’ici 2025 semble peu probable, pour le moins.

Et en ce qui concerne l’expansion d’Apple Card au-delà des États-Unis, un nouveau partenaire bancaire pourrait être exactement ce dont il a besoin pour lancer le produit dans de nouveaux pays.

