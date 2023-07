Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition dévoilé : Des fonctionnalités haut de gamme sans vous ruiner

Pour ceux qui ne le savent pas, Xiaomi ne se limite pas aux téléphones mobiles. Elle propose également une gamme dédiée aux ordinateurs portables. En examinant de plus près la gamme d’ordinateurs portables de Xiaomi, il devient évident que la plupart des modèles offrent une offre exceptionnelle pour leurs caractéristiques. Le Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition ne fait pas exception à cette règle.

Comme l’annonce officielle l’indique, le Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen est équipé d’un AMD Ryzen 7 7840HS APU. Cet APU dispose d’une unité graphique interne RDNA 3 iGPU, ce qui est plus que suffisant pour les jeux réguliers. De plus, le processeur utilise l’architecture AMD Zen 4, ce qui offre également d’excellentes performances CPU.

Ce qui est encore plus important, c’est que le RedmiBook Pro 15 Ryzen est proposé à moins de 1000 dollars. En comparaison, des ordinateurs portables avec des caractéristiques similaires vous coûteront facilement plus de 1000 dollars. Il va donc de soi que Xiaomi a fait un travail incroyable avec cet ordinateur portable.

Points forts principaux du Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition

L’année dernière, Xiaomi a sorti le RedmiBook Pro 15 dans des configurations Intel et AMD. Le modèle Intel était équipé de processeurs de 12e génération, tandis que la version AMD comportait des processeurs Ryzen 6000. Cette année, Xiaomi a mis à jour la configuration et a proposé du hardware plus récent pour la version Ryzen.

Processeur et GPU

En termes de caractéristiques, le Xiaomi RedmiBook Pro 15 est alimenté par un AMD Ryzen 7 7840HS APU. Il s’agit d’un modèle de la gamme Phonenix d’AMD, il dispose de huit cœurs et de seize threads. C’est plus que suffisant pour exécuter toutes vos applications et jeux modernes.

De plus, puisque le nouvel APU RedmiBook Pro 15 est basé sur l’architecture Zen 4, vous pouvez vous attendre à des performances efficaces dans tous les domaines. Cette caractéristique de haute efficacité de l’APU vous permettra d’obtenir une durée de fonctionnement plus longue lorsque l’ordinateur portable n’est pas branché au mur.

En ce qui concerne le GPU, le Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition est équipé d’une Radeon 780M. Ce GPU dispose de l’architecture RDNA 3 et de 12 unités de calcul. Il fonctionne également à une fréquence de fréquence de 2700 MHz. Vous avez peut-être déjà vu les scores de référence de ce GPU.

Mais si ce n’est pas le cas, notez que l’AMD Radeon 780M offre de bonnes performances dans les jeux et les tâches graphiquement intensives. Il obtient 2910 points dans le test graphique 3DMark Time Spy. Vous pouvez donc vous attendre à des performances fluides de cet ordinateur portable.

Design et fabrication

Le nouveau Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition est doté d’un cadre en aluminium CNC et présente un design très élégant. Pour un ordinateur portable doté de hardware haut de gamme, il est extrêmement fin et léger. Cette construction premium est sans aucun doute une caractéristique remarquable de cet ordinateur portable.

Écran du RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition

En ce qui concerne l’écran, le RedmiBook Pro 15 Ryzen est doté d’un panneau de 15 pouces. Cet écran bénéficie d’une résolution 3,2K, ce qui garantit des images nettes et claires. Sa résolution plus élevée indique également que vous pouvez voir tous les détails du contenu et des jeux avec plus de détails et de clarté.

De plus, l’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est assez important pour les jeux compétitifs. Un écran avec un taux de rafraîchissement élevé offre un meilleur taux de réponse. Cependant, j’aurais préféré voir 144 Hz plutôt que 120 Hz sur le RedmiBook Pro 15. Cela aurait fait de cet ordinateur portable un choix encore meilleur pour les joueurs.

Ports E/S et batterie

Bien que Xiaomi n’ait pas donné d’informations détaillées sur les ports E/S du nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition, les photos laissent entendre qu’ils seront identiques à ceux du modèle de l’année dernière. Cela indique que vous obtiendrez un bon nombre de ports USB et les options de connectivité filaire nécessaires. Pour être précis, le modèle de l’année dernière comportait 2 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0, 1 port HDMI 1.4, une socket audio 3,5 mm, un port Ethernet et enfin, un emplacement pour carte microSD.

La même chose s’applique à la batterie du nouveau RedmiBook Pro 15. Xiaomi n’a donné aucune information à ce sujet. Mais même s’il a la même batterie que le modèle de l’année dernière, vous devriez obtenir une autonomie décente. Après tout, les APU de la série Ryzen 7000 sont plus efficaces que les précédents Ryzen 6000. Et si vous vous demandez, le dernier modèle pouvait offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une charge complète.

Prix et disponibilité du nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition

Le Xiaomi RedmiBook Pro 15 de l’année dernière a été lancé à environ 700 dollars US. Et cette année, Xiaomi prévoit de maintenir la gamme de prix sensiblement similaire. En termes de disponibilité, Xiaomi a affirmé que les ordinateurs portables seront officiellement mis en vente le 19 juillet.

Et comme le dernier ordinateur portable était disponible sur le marché mondial, nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau bénéficie également d’une disponibilité mondiale.

Donc, si vous cherchez à acheter un nouvel ordinateur portable, je vous suggère vivement de garder le nouveau RedmiBook Pro 15 sous votre radar. C’est un excellent ordinateur portable pour le prix, et il est même doté de caractéristiques meilleures que d’autres ordinateurs portables dans la même gamme de prix. Xiaomi a vraiment fait un très bon travail avec ce nouveau modèle.

