Oppo K11 repéré sur Geekbench avec le Snapdragon 782G SoC

OPPO a récemment dévoilé l’OPPO K11x en Chine et se prépare maintenant au lancement d’un autre smartphone, l’OPPO K11. L’appareil a été repéré dans les certifications TENAA et 3C, révélant ses caractéristiques et son design. Pour ajouter à l’anticipation, l’OPPO K11 est maintenant apparu sur Geekbench, fournissant un aperçu de ses caractéristiques matérielles.

OPPO K11 : Caractéristiques et design révélés avant le lancement

Selon le test Geekbench, le prochain OPPO K11 (PJC110) sera alimenté par un processeur Snapdragon 782G et offrira jusqu’à 12 Go de RAM. Le smartphone fonctionnera sous Android 13 dès sa sortie de la boîte et a obtenu un score de 1126 et 2924 respectivement aux tests mono-core et multi-core.

De plus, des fuites précédentes de la certification TENAA suggèrent que l’OPPO K11 sera doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil aura une encoche perforée au centre pour la caméra selfie et comportera un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour la sécurité. Outre le modèle de RAM de 12 Go, une déclinaison de 8 Go de RAM est également attendue, avec des options de stockage de 128 Go ou 256 Go.

Ainsi, pour les passionnés de photographie, le K11 se vantera d’une configuration à triple caméra composée d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. De plus, à l’avant, il y aura une caméra selfie de 16 MP. Par ailleurs, l’appareil disposera d’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge la charge rapide de 100 W. De plus, il mesurera 162,7 x 75,5 x 8,23 mm et pèsera 184 grammes.

OPPO n’a pas encore annoncé la date de lancement officielle de l’OPPO K11. Cependant, avec les certifications TENAA, 3C et maintenant l’apparition sur Geekbench, il est très probable que le smartphone fera ses débuts dans les prochains jours. L’excitation monte alors que les consommateurs attendent avec impatience l’arrivée de l’OPPO K11 avec ses caractéristiques impressionnantes et ses fonctionnalités.

Caractéristiques attendues de l’OPPO K11

Écran : Écran AMOLED de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution Full HD+

Écran AMOLED de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution Full HD+ Processeur : Processeur octa-core Snapdragon 782G avec GPU Adreno 642L.

Processeur octa-core Snapdragon 782G avec GPU Adreno 642L. RAM et stockage : 6 Go/8 Go/12 Go de RAM, stockage interne de 128 Go/256 Go/512 Go, support de carte microSD.

6 Go/8 Go/12 Go de RAM, stockage interne de 128 Go/256 Go/512 Go, support de carte microSD. Caméra arrière : Appareil photo principal de 50 MP, OIS, objectif ultra grand-angle de 8 MP, capteur macro de 2 MP.

Appareil photo principal de 50 MP, OIS, objectif ultra grand-angle de 8 MP, capteur macro de 2 MP. Caméra avant : 16 MP.

16 MP. Autres fonctionnalités : Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, emplacement pour carte double SIM, Bluetooth, 5G, port USB de type C.

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, emplacement pour carte double SIM, Bluetooth, 5G, port USB de type C. Dimensions et poids : 162,7 x 75,5 x 8,23 mm ; 184 grammes.

162,7 x 75,5 x 8,23 mm ; 184 grammes. Batterie : 5 000 mAh, charge rapide de 100 W.

