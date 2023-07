Au début de l’année 2023, Apple disposait du plus grand nombre de conducteurs inscrits pour tester ses véhicules autonomes en Californie. Puis, en avril, Apple a considérablement réduit l’équipe. Aujourd’hui, dans la dernière mise à jour sur les efforts d’Apple en matière de véhicules autonomes, le programme a recommencé à ajouter des conducteurs.

Cette histoire est soutenue par Mosylela seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plateforme Apple, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple chaque jour. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

En janvier 2023, le personnel audiovisuel d’Apple a atteint un pic de 201 conducteurs avant de voir 56 de ces postes supprimés au printemps. Cela a représenté une réduction de 25 %.

Repéré par macReports, le nombre de conducteurs enregistrés par Apple pour sa flotte de véhicules autonomes (AV) a maintenant augmenté d’environ 5% – passant de 145 à 152 entre le 28 avril et le 7 juillet.

Avec 152 conducteurs déclarés par Apple dans le rapport de juillet, la taille du personnel est en ligne avec les chiffres de l’entreprise pour 2022 et se situe au milieu du peloton par rapport aux 10 autres entreprises qui testent des véhicules autonomes en Californie.

Quant à la flotte d’AV, elle est restée la même depuis le rapport d’avril, avec 66 véhicules. Voici un aperçu des comparaisons entre les flottes de véhicules autonomes de tous les constructeurs automobiles en Californie :

Pour l’instant, Apple n’a pas demandé de permis de conduire sans conducteur et une collision a été signalée depuis le mois d’avril. Le 11 mai, l’un de ses véhicules Lexus AV a été embouti à un stop.

Pour rappel, l’Apple Car est toujours en cours de développement mais ne devrait pas arriver avant 2026 et la conduite autonome pourrait avoir été abandonnée pour la première génération.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :