Le voyage OLED d’Apple : l’iPad Pro prend les devants, le MacBook fait face à des retards

Apple a mis du temps à adopter la technologie OLED. Certains produits iPhone et Apple Watch l’ont, mais pas l’iPad et le MacBook. Cependant, selon un nouveau rapport du cabinet de recherche Omdia, l’iPad pourrait être le premier à recevoir l’OLED.

Les modèles d’iPad Pro 2024 d’Apple seront équipés de dalle OLED : un excellent ajout pour la consommation multimédia et le travail créatif

Le rapport affirme qu’Apple est sur la bonne voie pour intégrer OLED à ses modèles iPad Pro 11 pouces et 13 pouces 2024. La production débutera au premier trimestre de l’année prochaine. Apple prévoit d’utiliser des dalles OLED à oxyde multicristallin basse température (LTPO), qui sont haut de gamme. Il est logique que la gamme Pro dispose de la meilleure technologie d’affichage. Apple utilise déjà des dalles LCD Mini LED pour iPad Pro, qui sont excellents, mais OLED offre encore plus d’avantages.

Par rapport à la Mini LED, l’OLED offre des noirs parfaits, un contrôle de la lumière par pixel, un excellent contraste et un HDR. Il est également plus économe en énergie et Apple peut pousser pour des niveaux de luminosité plus élevés. La technologie LTPO permet un réglage dynamique du taux de rafraîchissement de l’affichage, économisant encore plus d’énergie.

Cependant, le rapport apporte également de mauvaises nouvelles. Les modèles de MacBook n’auront pas de dalle OLED d’ici la fin de 2024, comme on le disait précédemment. Ils seraient retardés et devraient arriver en 2027.

Apple a toujours été méticuleux dans la qualité de ses écrans. Bien que lent à adopter OLED, il semblerait que l’iPad rejoigne enfin le club OLED. Les avantages de la technologie OLED, tels que les noirs parfaits et l’efficacité énergétique, amélioreront l’expérience iPad Pro. Les utilisateurs de MacBook devront cependant attendre encore quelques années pour que les écrans OLED deviennent une réalité. Néanmoins, l’engagement d’Apple en matière de qualité d’affichage reste fort et continue d’explorer de nouvelles technologies pour offrir la meilleure expérience visuelle à ses clients.

Nous vous tiendrons au courant à ce sujet, alors restez à l’écoute.

