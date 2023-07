UFC 5: Full Reveal à venir en septembre, préparez-vous pour le meilleur à ce jour

EA Sports a révélé la date de sortie de la franchise de jeux vidéo UFC. Ce dernier a annoncé que l’UFC 5 est désormais en production, trois ans après la sortie du jeu précédent. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle, le studio a publié sur les réseaux sociaux qu’une « révélation complète » aura lieu en septembre. Il devrait cibler les systèmes de nouvelle génération comme la Xbox Series X et la PlayStation 5.

L’un des meilleurs jeux de combat est en route

Après la brève suspension du renouveau de Fight Night révélée par Insider Gaming l’année dernière, l’UFC 5 a enfin été annoncé. Un e-mail interne a révélé que le développement de Fight Night a été suspendu pour garantir la livraison rapide et la haute qualité que les fans de l’UFC attendent de l’UFC 5. Un formulaire d’inscription est disponible sur le site Web d’EA pour ceux qui souhaitent en recevoir plus. informations sur le jeu.

EA Sports UFC 4, le premier opus de la série, a fait ses débuts avec des tests généralement favorables. L’ajout de publicités dans le jeu, qui est intervenu deux semaines après la sortie initiale du jeu, a suscité de vives tests de la part des fans. Malgré ces tests, le jeu était le 16e jeu le plus téléchargé en Amérique du Nord en 2021 selon le PSN. Il a conservé une place dans le top 10 du classement des téléchargements PS4 en Europe et aux États-Unis en avril 2023.

En juin, EA a annoncé une restructuration d’entreprise qui verra la société scindée en deux sociétés avec des structures de gestion distinctes. Ce changement fait partie du plan d’EA visant à unifier ses studios et à créer deux sociétés distinctes sous la forme d’EA Entertainment et d’EA SPORTS. En ce sens, la série EA Sports UFC a toujours été populaire pour ses visuels. Ainsi, lorsque le jeu sortira en septembre, les joueurs peuvent s’attendre à voir d’autres améliorations et mises à niveau.

Y a-t-il un athlète de couverture pour l’UFC 5 ?

Qui apparaîtra sur la couverture de l’UFC 5 et captera l’attention des fans du monde entier fait l’objet de nombreuses spéculations. De nombreux athlètes se disputent cette position de premier plan en raison des améliorations et des ajustements importants apportés à la version UFC 4.

Les fans mentionnent Charles Oliveira comme un concurrent sérieux dans la course à la couverture. Le Brésilien a montré une amélioration impressionnante dans la division des poids légers depuis sa défaite contre Makahchev. Il y a donc tout lieu de penser qu’il est un excellent choix pour la couverture. Mais il y a d’autres combattants de haut niveau en compétition pour la position prisée. Un concurrent sérieux est Leon Edwards, qui a récemment remporté et défendu avec succès la ceinture contre l’ancien champion Kamaru Usman. Parmi les autres stars potentielles de la couverture figurent Islam Makhachev, Alexander Volkanovski, Khamzat Chimaev et même le légendaire Jon Jones. D’ailleurs, ce dernier est apparu sur la couverture du premier jeu UFC.

L’anticipation de la surprise se construit alors que les fans attendent avec impatience l’annonce. Les spéculations vont bon train quant au combattant qui apparaîtra sur la couverture de l’UFC 5. Le choix reconnaîtra les étoiles montantes de la promotion et représentera le scénario actuel de l’UFC.

