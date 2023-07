Libérez la puissance de la portabilité : WhatsApp prend désormais en charge le transfert de l’historique des discussions

Le PDG Mark Zuckerberg de Meta a annoncé une nouvelle fonctionnalité de transfert de chat pour WhatsApp. Cette nouvelle fonctionnalité facilitera le transfert de l’historique des discussions et d’autres fichiers multimédias volumineux d’un smartphone à un autre. Cependant, les deux smartphones doivent fonctionner sur le même système d’exploitation. Cette fonctionnalité élimine le besoin de télécharger des sauvegardes de chat à partir du stockage en nuage. Tout ce que vous avez à faire est de scanner un code QR sur l’ancien téléphone à l’aide du nouveau smartphone.

Le processus impliqué dans le transfert des chats WhatsApp vers un autre appareil est très simple et direct. Dès que l’utilisateur lance le transfert, l’application l’invite à scanner un code QR sur l’ancien téléphone à l’aide du nouveau téléphone. La lecture du code QR établit une connexion directe entre les deux appareils pour faire place au transfert. WhatsApp garantit aux utilisateurs la sécurité de leurs données lors de ce processus de transfert. La société affirme que le transfert se produit uniquement entre les deux smartphones. Cela garantit que leur vie privée et leur sécurité sont protégées de tout troisième œil. Pour fournir une couche de protection supplémentaire, le processus de transfert est également entièrement crypté.

La nouvelle fonctionnalité de transfert de données WhatsApp fera partie du processus de configuration

En expliquant cette fonctionnalité, la porte-parole de WhatsApp, Ellie Heatrick, explique que le transfert a lieu pendant le processus de configuration. Dès que le processus de transfert est terminé, le compte WhatsApp sur l’ancien appareil est automatiquement déconnecté.

Cette nouvelle méthode de transfert de données WhatsApp ajoute une commodité supplémentaire à l’utilisation de l’application. Cette méthode est plus rapide que la méthode précédente puisque l’utilisateur devait sauvegarder les données sur le stockage en nuage avant de les télécharger sur le nouvel appareil. Un autre bon côté est qu’il élimine le problème des limitations du stockage en nuage. Par exemple, le stockage en nuage gratuit sur l’iPhone n’est que de 5 Go. Chaque fois que ce stockage est plein, la sauvegarde devient impossible. Les utilisateurs n’auront peut-être plus à se soucier des stockages complets dans le cloud, grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Il est important de souligner que la sauvegarde du contenu de WhatsApp sur le stockage en nuage reste toujours possible.

Cette fonctionnalité ne prend pas en charge le transfert de données multiplateforme. Cela indique qu’il ne prend pas en charge le transfert de données d’un appareil iOS vers un appareil Android et vice-versa. WhatsApp a fourni un guide sur son site Web pour guider les utilisateurs qui souhaitent transférer des données d’iOS vers Android. Vous pouvez cliquer sur ce lien si vous souhaitez transférer des données d’iOS vers Android ou inversement.

Disponibilité de la nouvelle fonctionnalité de transfert de données WhatsApp

Selon Heatrick, la fonctionnalité sera déployée dans les prochains jours. WABetaInfo a également signalé que WhatsApp déploie déjà la nouvelle fonctionnalité pour certains bêta-testeurs. Cela devrait également toucher plus de bêta-testeurs dans quelques jours. Une fois la fonctionnalité disponible, les utilisateurs peuvent transférer facilement des données WhatsApp vers leurs nouveaux appareils rapidement. Vous pouvez facilement le faire en vous rendant dans Paramètres, Chats et en sélectionnant « Transfert de chat » sur votre ancien appareil.

