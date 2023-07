Plus de mises à jour : Xiaomi ajoute 10 téléphones à la liste de fin de support

Comme la plupart des fabricants de téléphones, Xiaomi maintient une page de liste de produits EOS (fin de support). Cette page vous donne des informations sur les appareils pour lesquels le fabricant du téléphone cessera d’offrir une assistance. En termes simples, les téléphones répertoriés sur cette page ne recevront plus de mises à jour logicielles ou de sécurité.

Cela dit, Xiaomi a récemment mis à jour sa page de liste de produits EOS. Et avec la mise à jour de la page, le constructeur chinois a ajouté 10 appareils à la liste. Ces appareils ne recevront plus les mises à jour de sécurité ou Android. Si vous possédez l’un de ces appareils, il vous est confirmé que vous ne verrez plus aucune mise à jour Android sur votre appareil.

Quels 10 téléphones Xiaomi ont été ajoutés à la liste

La dernière actualisation de la page de liste des produits Xiaomi EOS a ajouté ces appareils à la liste –

Redmi Note 9 (ID)

Redmi 9 (CN)

Redmi 9A (MONDIAL)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi Note 9 (MONDIAL)

Redmi Note 9 (EEE)

Redmi 10X Pro (CN)

Redmi K30i 5G (CN)

POCO F2 Pro (MONDIAL)

Que devez-vous faire si vous souhaitez découvrir le nouveau système d’exploitation Android

Si vous utilisez l’un des appareils mentionnés ci-dessus et souhaitez découvrir un nouveau système d’exploitation Android, vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau téléphone. Au lieu de cela, vous pouvez installer une ROM personnalisée sur votre téléphone Xiaomi. Bien sûr, vous devez noter que faire clignoter des ROM personnalisées sur votre appareil n’est pas une tâche facile.

Et les choses peuvent aller au sud, et vous pouvez vous retrouver avec un appareil en brique si vous faites quelque chose de mal lors de l’installation de la ROM personnalisée. Par conséquent, si vous envisagez d’installer une ROM personnalisée sur un téléphone Xiaomi, assurez-vous de suivre les étapes appropriées. Ma ressource incontournable pour tout ce qui concerne la ROM personnalisée est XDA-Forum. Je vous recommande fortement de suivre les guides spécifiques à votre téléphone trouvés sur ce site.

