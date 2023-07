Le dernier coup d’Elon Musk : limiter le nombre de tweets que vous pouvez lire

Twitter connaît à nouveau des problèmes, ce qui est courant depuis qu’Elon Musk a repris l’entreprise. Les utilisateurs ne peuvent pas lire les messages et mettre à jour leur page d’accueil en raison des problèmes. Malheureusement, le problème pourrait ne pas être résolu de sitôt car Elon Musk a confirmé que la limitation du nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire est une nouvelle fonctionnalité qui restera en place.

La nouvelle fonctionnalité limite le nombre de tweets que les comptes gratuits peuvent lire à 600. Les nouveaux comptes peuvent voir jusqu’à 300 tweets. Cependant, les utilisateurs qui paient pour Twitter Blue peuvent lire jusqu’à 6000 tweets par jour. Selon Musk, cette décision a été socket pour empêcher l’abus et l’extraction de données de la plateforme, ce qui pose problème depuis un certain temps. Il avait auparavant coupé l’accès à l’API pour les applications tierces.

Les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur frustration face à la nouvelle fonctionnalité, car ils ne peuvent pas lire leur chronologie. Il affiche en permanence un message disant « Quota limite dépassé » et leur demandant d’attendre quelques minutes avant de réessayer. Les utilisateurs sont également mécontents des décisions constantes de Musk qui leur ont été préjudiciables. Comme l’élimination de la vérification gratuite de l’identité et l’autorisation des discours de haine.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023