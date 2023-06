Global Samsung Galaxy Z Fold5 montre ses muscles à Geekbench

Samsung se prépare à présenter le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Samsung Galaxy Z Flip5. Actuellement, il ne reste que 26 jours avant le lancement du prochain appareil pliable de Samsung, et la marque apporte quelques touches finales. Comme il est de coutume lors de la phase de pré-lancement, Samsung teste rigoureusement les performances de ses appareils phares. Grâce à cela, la déclinaison mondiale du Samsung Galaxy Z Fold5 a été repérée sur le benchmark populaire Geekbench.

Le pliable de nouvelle génération présente ses capacités sur Geekbench

La déclinaison mondiale du Samsung Galaxy Z Fold5 contient le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM et Android 13. Il est important de souligner qu’il s’agit de la deuxième apparition du Galaxy Z Fold5 sur Geekbench. Cependant, le premier a été pris par le modèle nord-américain (États-Unis). Cette nouvelle déclinaison est celle qui sera vendue dans toute l’Europe et dans certaines régions d’Asie.

Ce n’est pas la version standard du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. C’est la déclinaison « For Galaxy » qui porte le Cortex-X3 Prime Core à 3,36 GHz. Les cœurs ARM Cortex-A715 et Cortex-A510 restants ont les mêmes vitesses de fréquence (2,8 GHz et 2,02 GHz, respectivement) que le Snapdragon 8 Gen 2 standard.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 fera ses débuts à Séoul, en Corée du Sud, le 26 juillet. Le téléphone sera lancé aux côtés de son frère pliable à clapet, le Galaxy Z Flip. Parmi les améliorations, nous avons une nouvelle charnière sans espace qui permet au téléphone de se fermer à plat. Il s’agit d’une amélioration de conception demandée depuis longtemps et c’est formidable de voir que cela se produit enfin. Le téléphone sera légèrement plus léger que le Samsung Galaxy Z Fold4 et apportera des caméras améliorées.

Samsung Galaxy Z Fold5 – Les caractéristiques

Le Galaxy Z Fold5 embarquera un écran intérieur de 7,6 pouces avec 2176 x 1812 pixels et un écran externe de 6,2 pouces avec une résolution de 2316 x 904 pixels. Ces deux panneaux sont des dalles AMOLED prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes d’optique, le Z Fold5 conservera une configuration à trois caméras.

L’appareil photo principal sera un tireur de 50 MP avec une ouverture f/1.8. Il y aura également un appareil photo ultra-large 12 MP f/2.2 et un téléobjectif 12 MP f/2.2. Il aura une caméra Selfie régulière de 10 MP sur l’écran externe et une caméra sous-écran de résolution 4 MP sur l’écran intérieur. Le Fold5 tirera sa puissance d’une batterie de 4 400 mAh avec Android 13 et One UI 5.1.1 au sommet. Les autres fonctionnalités incluent NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et un port USB Type-C.

Le Galaxy Z Fold5 offrira un support pour un stylet S-Pen. Cependant, le téléphone n’est pas fourni avec un emplacement pour le S Pen. Nous nous attendons à ce que Samsung vende un étui séparé avec un endroit où vous pouvez attacher le stylet.

À l’approche du lancement, nous nous attendons à ce que plus de détails fassent surface. Samsung augmentera également ses efforts pour faire connaître le combiné.

