Les droits de propriété intellectuelle en jeu : le débat sur l’art généré par l’IA dans les jeux

Steam interdit les jeux qui utilisent des illustrations générées par l’IA en raison de problèmes de droits d’auteur. Plus tôt dans la journée, quelques créateurs ont signalé que Steam, une plate-forme de jeu majeure, avait rejeté leurs jeux utilisant des actifs générés par l’IA. Cela indique clairement que l’utilisation de l’IA nécessite une réglementation et des règles claires. Quant aux créateurs de jeux, ils doivent obtenir des droits de propriété intellectuelle (PI).

Les jeux utilisant des illustrations générées par l’IA sont-ils confrontés à des problèmes de droits d’auteur ?

Un développeur de jeux a essayé de soumettre un jeu à Steam en utilisant des ressources générées par l’IA. Mais cela a échoué en raison du manque d’autorisations pour ces actifs. Valve, le créateur de Steam, déclare que le développeur doit vérifier la propriété de l’adresse IP utilisée pour former l’IA avant que les jeux avec du contenu généré par l’IA puissent être publiés. Il est important de souligner que certains jeux bien connus avec l’art de l’IA, notamment Atomic Heart et High on Life, sont toujours disponibles sur Steam. Cela indique-t-il que la politique de Steam ne fonctionne que pour les créateurs concrets ?

Le statut juridique de l’art généré par l’IA contenu reste incertain, car la protection du droit d’auteur ne s’étend pas à ces œuvres aux États-Unis. Le Japon a également imposé des restrictions pour protéger la carrière des artistes. Les actions de Steam contre l’art de l’IA correspondent à ses efforts pour mettre fin aux mauvais comportements, comme l’interdiction des jeux impliquant la crypto et les NFT.

Nous devons également souligner que l’utilisation par Valve de méthodes de détection automatisées pour trouver des jeux avec des éléments d’IA peut conduire à des erreurs. Les développeurs doivent prouver la propriété de toutes les illustrations pour publier des jeux sur Steam. Le discours en cours sur l’art généré par l’IA met en lumière les défis auxquels sont confrontés les plateformes et les développeurs dans le domaine en évolution de l’IA.

On ne sait toujours pas comment Valve gérera cette affaire et s’ils fourniront d’autres explications sur leur politique. Quoi qu’il en soit, les développeurs de jeux doivent être prêts à prouver qu’ils ont des droits sur tous les actifs utilisés dans leurs jeux. Sinon, Steam et les autres plateformes ne les accepteront pas.

