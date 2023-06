WhatsApp Desktop : pourquoi cette version n’est plus disponible pour l’utilisateur

WhatsApp a franchi une étape importante concernant son application de bureau sur Windows. Selon un rapport de WABetaInfo, la plate-forme de messagerie a officiellement « obsolète » son application de bureau basée sur Electron. Cela indique que la version précédente de l’application ne recevra plus de mises à jour ni d’assistance.

Les utilisateurs disposant de la version obsolète seront invités à passer à la nouvelle application native, qui servira de remplacement. En migrant vers la nouvelle application, les utilisateurs pourront continuer à utiliser WhatsApp sur leurs appareils Windows. Ils pourront également accéder à toutes les fonctionnalités de l’application de messagerie. La transition vers l’application native garantit que les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience plus optimisée et à jour.

WhatsApp vise à fournir aux utilisateurs de bureau une expérience plus optimisée, stable et riche en fonctionnalités. Par conséquent, se débarrasser de l’application de bureau basée sur Electron est le bon point de départ. Cependant, la transition rapide a entraîné des réactions mitigées de la part des utilisateurs.

Certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la nouvelle application native car elle manque actuellement de certains outils commerciaux. Ces outils incluent des réponses rapides et la gestion de catalogue. Ces outils sont essentiels pour une communication client efficace. Cette limitation a suscité des inquiétudes pour les entreprises qui s’appuient sur WhatsApp Desktop pour les interactions avec les clients.

WhatsApp a déjà informé les utilisateurs de bureau de la transition

Il est important de souligner que WhatsApp avait déjà envoyé un préavis aux utilisateurs il y a quelques semaines. Pendant plus de quatre semaines, un compte à rebours a été affiché sur l’écran principal de l’application, alertant les utilisateurs du changement à venir. Cela a permis aux utilisateurs d’être au courant de la transition et de se préparer en conséquence. WhatsApp a affiché un message d’expiration aux utilisateurs lors de l’ouverture de l’application. Il a également placé un bouton qui redirige les utilisateurs vers la version native pour faciliter la transition.

WhatsApp est susceptible de continuer à travailler sur l’amélioration des capacités de l’application native. Cela inclut l’ajout d’outils métier, pour répondre aux préoccupations soulevées par les utilisateurs lors de cette phase de transition.

Il est important de noter que la dépréciation de l’application Electron semble être limitée à WhatsApp Desktop pour Windows uniquement. Le framework Electron, utilisé dans l’application obsolète, permet aux développeurs de créer des applications de bureau multiplateformes à l’aide de technologies Web. Cela permet une seule base de code qui peut fonctionner sur différents systèmes d’exploitation tels que Windows et macOS.

En revanche, les applications natives offrent une interface utilisateur plus fluide et plus intuitive. Il a amélioré la réactivité et la stabilité, ce qui se traduit par une expérience de messagerie plus robuste et plus fiable. En passant à l’application native, WhatsApp vise à offrir une meilleure expérience utilisateur globale sur les plates-formes de bureau.

Comment télécharger l’application native WhatsApp Desktop

Pour éviter toute interruption de l’accès à WhatsApp sur le bureau, les utilisateurs doivent passer de la version obsolète d’Electron à l’application native. Pour le moment, l’application de bureau WhatsApp basée sur Electron a expiré. Les utilisateurs devront peut-être télécharger l’application de bureau native conçue pour Windows. Il est actuellement disponible sur le Microsoft Store pour tous ceux qui en ont besoin.

Pour les utilisateurs qui s’appuient sur des outils professionnels, l’utilisation de WhatsApp Web peut servir de solution temporaire. WABetaInfo a déclaré que la société introduirait des fonctionnalités commerciales pour l’application native dans un proche avenir. Par conséquent, offrant aux utilisateurs une expérience plus complète.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine