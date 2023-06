Exclusif : Voici votre premier aperçu du Samsung Galaxy S23 FE

Nous avions entendu dire que Samsung abandonnait ses smartphones Galaxy Fan Edition, mais de nouvelles rumeurs suggèrent que nous pourrions encore voir une nouvelle édition de ces appareils préférés des fans. Alors que Samsung n’a pas encore confirmé l’existence du Galaxy S23 FE, les rendus divulgués par OnLeaks donnez-nous une bonne idée de ce à quoi le téléphone pourrait ressembler. Les rendus révèlent un design familier qui ressemble à la série Galaxy S23 ou à la dernière série de smartphones Galaxy A.

Samsung Galaxy S23 FE

D’après les rendus, le Samsung Galaxy S23 FE ressemble en apparence au Galaxy A54. On dit qu’il partage des dimensions presque identiques de 158 x 76,3 x 8,2 mm. Et les deux téléphones ont un écran perforé centré et trois caméras arrière.

Notamment, le smartphone devrait être doté d’un capteur de caméra téléobjectif, ce qui est une caractéristique rare dans les téléphones de cette gamme de prix. Ce serait une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S21 FE, qui n’avait pas de téléobjectif.

Le S23 FE a sa bascule de volume et son bouton d’alimentation sur le côté droit, tandis que le port USB-C, le microphone et la grille du haut-parleur sont en bas. Il y a une autre ouverture présente en haut du téléphone, qui pourrait être pour le microphone secondaire. L’emplacement de la carte SIM peut également être situé en haut, bien qu’il ne soit pas représenté dans les rendus.

Selon les dimensions, le S23 FE aurait un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré. Le Galaxy A54 dispose d’une batterie de 5 000 mAh, tandis que le S23 FE aurait une batterie légèrement plus petite de 4 500 mAh avec une charge de 25 W.

Que savons-nous jusqu’à présent ?

OnLeaks n’a partagé que les dimensions et les rendus du Samsung Galaxy S23 FE. En conséquence, nous devons prendre le reste du cahier des charges avec un grain de sel. Bien que l’affichage et les dimensions des S23 FE et A54 puissent être les mêmes, le S23 FE pourrait se distinguer par ses composants internes.

Le S23 FE pourrait utiliser un SoC Exynos 2200 supérieur, que l’on trouve dans la série européenne Galaxy S22. Il s’agirait d’une mise à niveau par rapport au SoC Exynos 1380 trouvé dans l’A54. Bien que l’Exynos 2200 ait de meilleures performances, nous sommes sceptiques quant à ses performances soutenues compte tenu des expériences précédentes avec le SoC.

De plus, Samsung prévoit de sortir le Galaxy S23 FE en quantités limitées au troisième trimestre 2023. Une version plus large devrait suivre dans les mois à venir. Nous espérons en savoir plus sur le calendrier de sortie du téléphone bientôt.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine