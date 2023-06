Microsoft dispose d’un ordinateur optique analogique qui n’utilise pas de transistors pour traiter les données.

Prospective : Microsoft travaille sur une nouvelle conception d’ordinateur à l’épreuve du temps qui pourrait contourner la loi de Moore. Le système, connu sous le nom d’Analog Iterative Machine (AIM), est une machine optique analogique qui utilise des photons et des électrons pour résoudre directement des problèmes mathématiques complexes sans avoir recours à des transistors et à des opérations de traitement de données au format binaire.

L’AIM de Microsoft n’est pas exactement un ordinateur, du moins au sens traditionnel du terme, car il n’utilise pas de bits ou d’octets pour traiter des données et effectuer des calculs. Mais il a déjà montré qu’il pouvait surpasser la technologie numérique de pointe (basée sur le silicium) ou même les ordinateurs quantiques les plus puissants actuellement en cours de conception.

La machine AIM est construite à l’aide de technologies optoélectroniques de base qui sont peu coûteuses et évolutives, selon Microsoft, et repose sur une « architecture de flux de données asynchrone » qui ne nécessite pas d’échange de données entre les unités de stockage et les « emplacements de calcul ».

L’AIM n’est cependant pas conçu pour des tâches informatiques générales. L’ordinateur optique analogique est utile pour résoudre des « problèmes d’optimisation » difficiles, comme la célèbre énigme du voyageur de commerce, qui sont au cœur de nombreuses industries à forte intensité mathématique, notamment la finance, la logistique, les transports, l’énergie, la santé et l’industrie manufacturière. Lorsqu’il s’agit d’analyser toutes les combinaisons possibles d’un problème à croissance exponentielle, les ordinateurs numériques traditionnels peinent à fournir une solution « en temps voulu, de manière efficace sur le plan énergétique et rentable ».

AIM a été conçu pour répondre à deux tendances simultanées, explique Microsoft, qui consistent à éviter l’effritement de la loi de Moore et à surmonter les limites des machines spécialisées conçues pour résoudre les problèmes d’optimisation. Les approches non conventionnelles basées sur le hardware ont une gamme limitée d’applications pratiques, déclare Redmond, alors que les avancées algorithmiques de pointe utilisées par AIM peuvent s’attaquer à une gamme plus large de problèmes d’optimisation.

AIM fonctionne à la vitesse de la lumière et semble offrir des performances 100 fois supérieures à celles des approches numériques les plus avancées disponibles aujourd’hui. Pour l’instant, AIM est encore un projet de recherche dont l’accès est limité aux clients potentiels. Toutefois, la machine est déjà testée par la société financière britannique Barclays, qui l’utilise pour suivre les transactions d’argent dans les achats d’actions. Un service basé sur le cloud qui simule l’algorithme AIM sur un « GPU de performance » sera également bientôt disponible.

