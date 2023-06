10 meilleurs jeux comme Detroit : Become Human à jouer sur PC

Vous aimez les jeux basés sur le choix, c’est un ensemble de jeux intéressants ? Si oui, vous devez connaître le jeu populaire Detroit : Become Human. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, ce jeu met le destin de l’humanité et des androïdes entre vos mains. Vous êtes le seul décideur et tout ce que vous faites aura un impact positif ou négatif sur le jeu.

Si les choix et les fins multiples de ce type de jeux vous intéressent, vous avez de la chance. Nous avons dressé une liste des meilleurs jeux similaires à Detroit : Become Human. Tous les jeux que nous avons listés ci-dessous sont pour PC et sont disponibles sur Steam.

Jeux similaires à Detroit Become Human

Si vous venez de finir de jouer à Detroit : Become Human, ou si vous prévoyez d’y jouer et que vous cherchez d’autres jeux à ajouter à votre bibliothèque, vous pouvez consulter les jeux suivants qui sont similaires à Detroit : Become Human en termes de choix et de fins multiples.

1. Papiers, s’il vous plaît

Il s’agit d’un jeu dans lequel vous êtes posté à la frontière. Votre tâche consiste à vérifier les documents des personnes qui entrent sur le territoire. Vous pouvez choisir de les autoriser à entrer ou de les refuser. Il s’agit d’un jeu de clic et de pointage, ce qui indique qu’il n’y a pas grand-chose à faire avec votre clavier. Vous direz peut-être qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans ce jeu, pourquoi figurerait-il sur cette liste ? En réalité, si vous laissez entrer les mauvaises personnes, il peut y avoir des conséquences. Tout ce que je vois, c’est qu’il y a environ 20 fins différentes, alors essayez-le.

Date de sortie:8 août 2013

Développeur : Lucas Pope

Plate-forme : Steam

2. Stranded : Alien Dawn

Voici un jeu de simulation de sauvetage de planète comme Detroit : Become Human. Votre mission est de protéger les survivants et de veiller à ce qu’ils aient accès à la nourriture, à un abri et à une protection contre les maladies et les conditions météorologiques difficiles. Il s’agit d’un jeu en 3D à monde ouvert qui vous permet d’explorer tout en vous aidant à développer votre propre base. Les décisions que vous prendrez pour vos survivants décideront de leur sort. Vous pouvez donc choisir d’améliorer leur vie ou de la laisser se dégrader.

Date de sortie : 25 Avril 2023

Développeur : Haemimont Games

Plate-forme : Steam

3. Disco Elysium – The Final Cut

Disco Elysium est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un détective. Le jeu est similaire à Detroit Become Human. Dans le jeu, votre travail consiste à interroger les différents personnages que vous rencontrez et à résoudre divers types de mystères. Vous pouvez également choisir d’être malveillant en acceptant des pots-de-vin et en laissant les gens en liberté. Vous avez le choix d’être qui vous voulez et en fonction de cela, le jeu choisit la voie à suivre, que cela vous plaise ou non. Les dialogues et les personnages du jeu sont l’un des meilleurs pour un RPG sorti en 2019.

Date de sortie : 15 Octobre 2019

Développeur : ZAUM

Plate-forme : Steam

4. Sherlock Holmes : La Fille du Diable

Voici un grand jeu d’aventure dans lequel vous incarnez le célèbre détective Sherlock Holmes. Le jeu vous permet d’explorer librement la ville de Londres où vous devez chercher des indices ainsi que des suspects potentiels. En tant que détective, vous devez décider ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, ce qui en réalité un jeu basé sur le choix. Outre l’histoire principale, vous pouvez également jouer à un certain nombre de mini-jeux.

Date de sortie : 10 Juin 2016

Développeur : Frogwares

Plate-forme : Steam

5. Le loup parmi nous

Le jeu suivant sur la liste des jeux comme Detroit Become Human est The Wolf Among Us. Vous aimez les jeux épisodiques ? The Wolf Among Us est un jeu intéressant et interactif dans lequel vous découvrez qu’un meurtre a été commis et qu’il vous incombe de résoudre ces affaires. Le jeu comporte 5 épisodes différents que vous devez jouer pour terminer le jeu. Comme c’est le cas dans les jeux policiers, vos choix feront la différence et les résultats dépendront des choix que vous ferez. Le jeu a reçu d’excellentes critiques. Si vous n’y avez pas encore joué, n’hésitez pas à le faire.

Date de sortie : 11 Octobre 20133

Développeur : Telltale

Plate-forme : Steam

6. Life Is Strange : Remastered

Life Is Strange est un jeu riche en histoire dans lequel vous incarnez Max. Vous découvrez que vous avez la capacité de remonter le temps alors que vous étiez en train d’essayer de sauver votre ami. Vous et votre ami vous mettez donc à la recherche d’un étudiant qui a mystérieusement disparu. Bien qu’il semble bon de remonter le temps, vous devez choisir de le faire ou non, car cela peut avoir de terribles conséquences. C’est ce choix qui rend ce jeu comparable à Detroit Become Human.

Date de sortie : 1er février 2022

Développeur : Deck Nine

Plate-forme : Steam

7. Heavy Rain

Heavy Rain est un jeu de thriller psychologique dans lequel vous devez résoudre un mystère et être à la recherche d’un meurtrier en fuite. Il y a quatre personnages différents qui suivent quatre pistes différentes afin d’identifier le meurtrier et de résoudre le mystère. Le temps s’écoulant rapidement, vous devez agir vite et faire les choix qui vous semblent les plus judicieux. Cependant, les choix effectués peuvent donner lieu à une fin totalement différente. Vous pouvez jouer gratuitement à la démo du jeu sur PC.

Date de sortie : 18 Juin 202

Développeur : Quantic Dream

Plate-forme : Steam

8. Beyond : Two Souls

Voici un autre jeu comme Detroit Become Human. Vous incarnez Jodie Holmes qui possède divers pouvoirs et qui est également liée à une entité mystérieuse. Pour découvrir la vérité, vous devrez faire face à des défis étranges et extraordinaires. Le jeu comporte de nombreux éléments d’action et d’aventure qui vous tiendront en haleine jusqu’à la fin du jeu. Vous pouvez choisir d’incarner Jodie ou Aiden.

Date de sortie : 18 juin 2020

Développeur : Quantic Dream

Plate-forme : Steam

9. La carrière

Voici un jeu d’horreur qui vous demande de faire des choix importants à l’instar de Detroit : Become Human. Un groupe de neuf adolescents campeurs est traqué par les habitants de la région. Vous devez faire le choix de vous échapper et de survivre. Les mauvais choix peuvent vous conduire à la mort immédiatement. Cependant, les choix que vous faites n’auront pas seulement un impact sur votre destin, mais aussi sur celui des autres campeurs. Alors, choisissez sagement.

Date de sortie : 10 Juin 2022

Développeur : Supermassive Games

Plate-forme : Steam

10. Tell Me Why

Tell Me Why est un jeu narratif dans lequel vous découvrez la vérité sur des mystères contradictoires entre les jumeaux. Vous pouvez facilement créer et influencer votre histoire à l’aide des options à choix multiples disponibles. Le jeu présente des personnages intéressants à rencontrer et de nombreux mystères à résoudre. Il y a plusieurs épisodes de ce jeu que vous devez jouer pour terminer l’histoire.

Date de sortie : 27 août 2020

Développeur : DONTNOD Entertainment

Plate-forme : Steam

Ceci conclut la liste des jeux similaires à Detroit : Become Human et ont également un élément de choix qui affecte la façon dont votre jeu se constitue ou se termine. Ces types de jeux sont parfaits pour les joueurs uniques. Si vous avez ou connaissez d’autres jeux de ce type, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

