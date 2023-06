Fonctionnalités d’iPadOS 17 qui font de votre iPad Pro un substitut d’ordinateur encore plus performant.

Pour le meilleur et pour le pire, mon iPad Pro est mon ordinateur principal. Depuis qu’Apple a sorti son iPad Pro 2018 aux côtés de l’iPadOS 13 nouvellement rebaptisé, je l’utilise comme principale forme d’informatique. La raison pour laquelle j’ai choisi cette voie est purement liée à l’aspect et à la convivialité. C’était la première fois que j’avais l’impression d’être dans le futur lorsqu’il s’agissait d’un produit de consommation. De toute évidence, le matériel de l’iPad Pro 2018 était en avance sur son temps. Il pouvait passer d’une tablette de loisir à un cheval de bataille à écran partagé, à un bloc-notes numérique, à une console de jeu. J’étais prêt à vivre avec les restrictions logicielles dont il était affligé.

Au fil des années, l’iPadOS a mûri et l’iPad a reçu des accessoires comme le Magic Keyboard, l’Apple Pencil 2 et, enfin, la prise en charge d’un moniteur externe. Ensuite, vous ajoutez des accessoires comme Paperlike qui améliorent l’expérience numérique, ou une alternative moins chère à l’Apple Pencil pour la rendre plus accessible. De plus en plus de gens ont commencé à voir que l’iPad Pro était plus qu’une simple tablette, mais les consommateurs hésitaient encore à le qualifier d’ordinateur.

Avec l’introduction de l’iPadOS 17 et les progrès qu’il a commencé à faire, je pense que l’iPad Pro peut désormais remplacer un ordinateur pour une grande majorité de la population ; il est clair qu’il n’est pas fait pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il peut vraiment remplacer votre ordinateur.

iPadOS 17

J’ai voulu mettre en lumière quelques changements clés apportés par le nouvel iPadOS qui vont vraiment changer la sensation de votre iPad. Ces mises à jour brouillent encore plus les frontières entre un système d’exploitation pour tablette et un système d’exploitation pour ordinateur.

Régisseur

À première vue, ce changement ne semble pas trop radical. Nous avons toujours la possibilité d’utiliser un écran externe (avec les iPads de la série M), nous avons toujours des fenêtres flottantes, nous conservons l’étagère d’applications à gauche, mais il y a un grand changement. C’est l’aspect des fenêtres qui a changé. Avec l’iPadOS 16, Apple centrait l’application la plus récemment ouverte, ce qui perturbait la disposition des autres applications. Désormais, avec l’iPadOS 17, la fenêtre peut être placée n’importe où sur l’écran et rester dans cette partie de l’écran. C’est un petit changement, mais c’est énorme pour la familiarité.

Deuxièmement, la variabilité de la taille des fenêtres a considérablement augmenté. Avec l’iPadOS 16, il n’y avait que quelques tailles de fenêtres prédéterminées que chaque application pouvait utiliser. Aujourd’hui, on a l’impression d’être à l’infini. C’est une bonne chose pour ceux qui ont l’habitude de travailler avec MacOS.

Prise en charge des webcams externes

Avec l’iPadOS 17, Apple a introduit la prise en charge des caméras externes, permettant aux utilisateurs de connecter des appareils photo reflex numériques, des webcams et d’autres appareils compatibles directement à leur iPad Pro. Vous branchez directement la webcam à l’aide d’un câble USB-C ou d’un dongle, puis l’iPad passe par défaut à la caméra externe. Il convient toutefois de noter qu’à partir de l’iPadOS 17 Beta 2, cette fonction ne fonctionne que pour l’application FaceTime. Je suis sûr qu’Apple prévoit d’introduire une nouvelle API qui permettra à des applications comme Zoom, Teams et Google Meets de tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité. Il s’agit d’une fonctionnalité clé qui manquait à l’iPad et qui facilitera le travail quotidien.

Amélioration de l’application Notes

L’application Notes d’Apple bénéficie d’améliorations significatives dans l’iPadOS 17, ajoutant encore plus de fonctionnalités à son ensemble déjà robuste. La principale nouveauté est la possibilité d’utiliser l’app Notes comme éditeur de PDF. Vous pouvez désormais importer un PDF et le modifier comme s’il s’agissait d’un éditeur de PDF. Vous pouvez surligner, modifier, barrer, noter et même utiliser des fonctions de remplissage automatique pour compléter les documents dont vous avez besoin. Cette fonction fonctionne également avec la fonction de collaboration, ce qui vous permet de partager le document et de travailler dessus en temps réel avec quelqu’un d’autre.

Une autre fonctionnalité remarquable d’iPadOS 17 est la possibilité de lier des notes dans Apple Notes. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’établir des liens entre des idées, des concepts ou des projets antérieurs, facilitant ainsi l’accès à d’autres notes. En tapant simplement sur un lien, les utilisateurs peuvent naviguer de manière transparente entre les notes connectées. J’adore cette fonctionnalité pour la productivité !

Profils Safari

L’iPadOS 17 introduit les profils Safari. Je pense qu’il s’agit d’une grande avancée pour de nombreux utilisateurs d’iPad. Les profils Safari fonctionnent de manière très similaire aux modes de mise au point. Vous pouvez désormais créer des environnements de navigation distincts pour des objectifs différents. Qu’il s’agisse de tâches professionnelles, personnelles ou de recherche, vous pouvez désormais conserver des profils distincts, chacun avec ses propres mots de passe, signets et historiques de navigation. Je pense que cela peut être utile dans un foyer qui partage un iPad ou lorsque vous voulez éteindre les onglets du mode travail et vous plonger dans vos lectures sportives le soir. Une excellente mise à jour de la qualité de vie pour Safari et l’iPad !

Améliorations d’AirDrop

AirDrop est l’une des meilleures fonctionnalités de l’écosystème Apple. Je l’utilise quotidiennement pour envoyer des vidéos de mon iPhone à mon iPad. Vous remarquerez que le transfert de fichiers entre deux appareils est beaucoup plus rapide. Il y a également une nouvelle animation qui n’entrave pas ce que vous êtes en train de faire.

L’iOS 17 propose également de nouvelles fonctionnalités telles que NameDrop, mais elles ne seront pas disponibles sur l’iPad, du moins pour l’instant.

Autres améliorations

Ne manquez pas de regarder la vidéo dans laquelle je passe en revue chacune de ces fonctionnalités en profondeur et en mentionne quelques autres qui méritent d’être signalées. Des éléments comme la voix personnelle, les widgets interactifs et les écrans de verrouillage dynamiques ajoutent encore à l’expérience de l’iPad.

Récapitulatif

Utiliser son iPad Pro comme ordinateur principal n’est pas à la portée de tout le monde ; il manque encore quelques fonctionnalités comme la double source audio ou la possibilité d’utiliser plusieurs moniteurs. Mais il y a des gens, comme moi, qui adorent l’expérience de l’iPad. Il vous permet de vous concentrer sur quelques tâches et de ne pas vous laisser distraire par tout le bruit qui peut être créé par un système d’exploitation traditionnel. Pour mon flux de travail personnel, il fonctionne à merveille, et pour 90 % de la population, il peut être votre ordinateur et cette population adorera utiliser son iPad Pro.

Qu’en pensez-vous ? Utilisez-vous un iPad ? Comment l’utilisez-vous ? Est-ce seulement pour Youtube et Netflix ? L’utilisez-vous en complément de votre ordinateur ? Ou êtes-vous comme moi et l’utilisez-vous comme votre ordinateur principal ? Discutez-en sur nos réseaux sociaux !

