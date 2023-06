Tim Cook, PDG d’Apple, participe aujourd’hui à une réunion avec Joe Biden sur l’IA et l’industrie manufacturière

Tim Cook, PDG d’Apple, fait partie des dirigeants d’entreprises technologiques qui participeront aujourd’hui à une réunion avec le président Joe Biden et le premier ministre indien Modi. Selon la Maison Blanche, la réunion portera sur l’IA, la fabrication et l’innovation.

Tim Cook et Lisa Jackson étaient également présents au dîner d’État organisé par la Maison Blanche en l’honneur du Premier ministre indien hier soir, dans le cadre de sa visite aux États-Unis. Cook et Modi entretiennent des relations étroites et se sont récemment rencontrés en Inde pour discuter de l’industrie manufacturière et de l’emploi dans le pays.

Le président Biden et le premier ministre Modi ont également été rejoints par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, le PDG de Google, Sunar Pichai, le PDG d’AMD, Lisa Su, et le PDG d’OpenAI, Sam Altman.

L’intelligence artificielle générative a été un sujet majeur dans le monde de la technologie cette année, et la Maison Blanche a organisé des réunions avec des leaders de l’industrie avant toute recommandation politique sur l’IA.

En début de semaine, Joe Biden a passé du temps à San Francisco où il a rencontré les dirigeants de Common Sense Media, du Center for Human Technology, de l’Algorithmic Justice League, l’ancien PDG de l’Allen Institute for Artificial Intelligence et d’autres leaders du secteur de l’IA.

« Nous devons gérer les risques pour notre société, notre économie et notre sécurité nationale », a déclaré M. Biden aux participants. La réunion d’aujourd’hui avec Cook et d’autres leaders de la technologie, dont Sam Altman d’OpenAI, sera probablement une continuation de cette conversation avant que toute décision réglementaire ne soit prise.

Nous vous présenterons les remarques de Cook lors de la réunion ainsi que la séance photo qui aura lieu plus tard dans la journée.

